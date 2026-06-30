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Jak El Niňo ovlivňuje počasí v Evropě? Vedra může zesílit, ale sám je nezpůsobuje

Tereza Hrabinová
  5:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Přestože El Niňo vzniká v tropickém Tichém oceánu, jeho důsledky mohou ovlivnit počasí téměř po celém světě – včetně Evropy. Dochází totiž ke změnám v atmosférické i oceánské cirkulaci, které se mohou postupně přenášet i do dalších částí planety.

Na rozdíl od Jižní Ameriky nebo Austrálie není jeho vliv na evropské počasí přímý ani jednoznačný. Neznamená tedy, že po výskytu El Niňa bude v Evropě automaticky horké nebo suché léto.

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Evropské počasí ovlivňuje celá řada dalších faktorů, například proudění vzduchu nad Atlantikem, tlakové útvary, tryskové proudění ve vyšších vrstvách atmosféry nebo Severoatlantická oscilace (NAO). El Niňo je tak pouze jedním z dílků celé skládačky.

Co je El Niňo a jak ovlivňuje počasí?

  • El Niňo je přirozený klimatický jev spojený s oteplováním povrchových vod ve střední a východní části Tichého oceánu.
  • Objevuje se přibližně jednou za dva až sedm let a patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující počasí na Zemi.
  • Obvykle vede k růstu globálních teplot a mění rozložení srážek.
  • Zatímco některé oblasti Jižní Ameriky zasahují vydatné deště, Austrálie, Indie nebo části Afriky častěji čelí suchu.
  • Kombinace silného El Niňa a klimatické změny přispěla také k rekordně vysokým globálním teplotám v posledních letech.
  • Opačnou fází je La Niňa, která je spojena s ochlazováním vod v rovníkovém Pacifiku a zpravidla přináší opačné projevy počasí.

Silné epizody El Niňa mohou zvýšit pravděpodobnost meteorologických situací, které podporují dlouhotrvající vedra, sucho nebo jiné extrémy počasí. Samy o sobě je ale přímo nezpůsobují a jejich vliv se může rok od roku výrazně lišit.

Horko stále extrémnější

Vědci zároveň upozorňují, že největším problémem dnes není samotné El Niňo, ale skutečnost, že se jeho projevy odehrávají v již otepleném klimatu. Přirozené klimatické výkyvy tak mohou vést k vyšším teplotám a výraznějším dopadům než před několika desetiletími.

Pokud se například nad Evropou vytvoří rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu, která přináší dlouhé období slunečného počasí, mohou být vlny veder výrazně intenzivnější.

Situaci navíc zhoršuje vyschlá půda. Ta spotřebuje méně energie na odpařování vody, takže větší část slunečního záření se promění přímo v ohřívání vzduchu. Vzniká tak začarovaný kruh. Vedro půdu dál vysušuje a vyschlá krajina následně podporuje ještě vyšší teploty.

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Jsme na vedra připravení?

  • Velká část evropských budov byla navržena tak, aby v zimě udržovala teplo, nikoli aby se v létě nepřehřívala.
  • Klimatizaci má podle odhadů přibližně pětina evropských domácností. Mnoho lidí si navíc kvůli vysokým cenám energií nebo nevhodnému bydlení nemůže doma udržet příjemnou teplotu ani během letních veder. Podle údajů Evropské komise se to týká přibližně čtvrtiny domácností v EU.
  • Nedostatečné chlazení se týká také škol, kanceláří, zdravotnických zařízení nebo veřejné dopravy.
  • Největší zdravotní riziko představují vedra pro seniory, malé děti, těhotné ženy, chronicky nemocné lidi a osoby pracující nebo sportující venku. Významnou zátěží jsou zejména tropické noci, kdy teplota neklesne pod 20 °C a organismus se nedokáže dostatečně ochladit.

Evropa patří mezi nejrychleji se oteplující regiony světa. Vlny veder nejsou ničím novým, vyskytovaly se odjakživa. Rozdíl je ale v tom, že lidstvo spalováním uhlí, ropy a zemního plynu zvýšilo průměrnou globální teplotu přibližně o 1,4 °C. Každá dnešní vlna veder se tak odehrává na vyšší teplotní základně než v minulosti, což zvyšuje pravděpodobnost i intenzitu extrémně vysokých teplot.

Podle klimatologů nelze konkrétní tlakovou výši, která nad Evropou zadržuje horký vzduch, jednoduše připsat klimatické změně. Ta ale zvyšuje výchozí teplotu atmosféry, takže stejná meteorologická situace dnes vede k výrazně vyšším teplotám než před několika desetiletími.

Evropa patří mezi nejrychleji se oteplující regiony světa. Odborníci upozorňují, že pokud by se planeta oteplila přibližně o tři stupně Celsia oproti předindustriálnímu období, mohl by se počet úmrtí způsobených vedrem v Evropě až ztrojnásobit.

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