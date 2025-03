Ukrajina bez americké pomoci vydrží půl roku. Nejvíc budou chybět Patrioty

12:24

Donald Trump pozastavil americkou vojenskou pomoc Ukrajině a v Kyjevě už počítají, za jak dlouho se to projeví na frontě. Nejde jen o střely do systémů Patriot a HIMARS, ale i o zpravodajskou podporu. Analytici bezprostřední kolaps nečekají, Ukrajina by podle jejich odhadů mohla vydržet minimálně půl roku.