Zvedla se poté, co přední demokratická progresivistka, kongresmanka Ayanna Pressleyová sepsala prohlášení, že tolik oběšených černochů „v mnoha státech po celé zemi... vyvolává vzhledem k roli lynčování v historii národa značné podezření na trestný čin“. Vyzývá ředitele FBI a ministra spravedlnosti, aby vyšetřili každý případ oběšeného černocha v celých USA.
Profesorům psychologie – například Christopheru Edwardsovi ze Severní Karolíny, stačí jako argument myšlenka, že černoši se prostě sami nevěší.