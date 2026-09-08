ANALÝZA: Experiment Sasko-Anhaltsko: AfD otočí kormidlem, také však uvázne

Německý federalismus dává spolkovým zemím široké pravomoci, ale zároveň je pevně svazuje ústavou. Nová vláda v Magdeburgu tak v některých oblastech zcela otočí kormidlem, zatímco v jiných tvrdě narazí na zeď zákonů, upozorňuje televize ZDF.
V oblastech, které spadají do výhradní kompetence spolkové země, pocítí voliči změny velmi rychle.
Dojde pravděpodobně k okamžitému zastavení zemských dotací pro neziskové organizace pomáhající migrantům a pro programy bojující proti pravicovému extremismu. Jelikož je školství plně v kompetenci spolkové země, tamější vláda může nařídit úpravu osnov, namátkou například omezení výuky o nacistické éře a posílení studia ruštiny, a prosadit zřízení oddělených tříd pro děti uprchlíků.
Aliance AfD a BSW sice ochrání peněženky svých voličů před okamžitými dopady inflace a zelené tranzice, ale z dlouhodobého hlediska jim komplikuje budoucnost.