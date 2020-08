Onlinový aktivista Netanjahu. Syn premiéra výrazně hýbe izraelskou politikou

, aktualizováno

„Můj otec je silný muž, vidí to, co vidíme my všichni, tyhle mimozemšťany na protestech. Je to pro něj zábavné.“ Tak zní jeden z posledních tweetů Jaira Netanjahua, ale zdaleka ne nejhorší. Třeba za dubnový tweet, v němž si přál, aby na koronavirus zemřeli přívrženci levice, se jeho otec, premiér Netanjahu musel omlouvat. Jair se zase v červenci omlouval hinduistům, že pro karikaturu jednoho z žalobců v korupční kauze svého otce zneužil obrázek jejich bohyně.