Vězněný Bolsonaro podpoří kandidaturu svého syna na brazilského prezidenta

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro si svůj 27letý trest začal odpykávat minulý týden. O možné kandidatuře jeho syna v pátek jako první informovala stanice CNN Brasil s odvoláním na zdroje blízké rodině.
Podle nich někdejší pravicový vůdce své plány nejstaršímu synovi oznámil a nabídl podporu ve volbách, když jej Flávio Bolsonaro navštívil ve zvláštním zařízení brazilské federální policie v hlavním městě, kde Jair Bolsonaro minulý týden nastoupil výkon trestu.
Zprávy médií později potvrdil sám Flávio Bolsonaro. „S velkou odpovědností potvrzuji rozhodnutí nejvyššího politického a morálního vůdce Brazílie, Jaira Bolsonara, svěřit mi úkol pokračovat v našem národním projektu,“ napsal na síti X.
|
Nechtěl jsem utéct, tvrdí Bolsonaro. S náramkem prý manipuloval v halucinacích
Také šéf pravicové Liberální strany, jíž je Flávio členem, Valdemar Costa Neto předtím agentuře řekl, že mu senátor sdělil, že bývalý prezident „schválil jeho kandidaturu“.
Zpráva o plánech rodiny Bolsonarových dopadla na brazilské finanční trhy. Brazilský real oslaboval zhruba o dvě procenta vůči americkému dolaru, zatímco hlavní akciový index Bovespa klesal o tři procenta.
Někteří investoři totiž sázeli na to, že Bolsonaro podpoří pro trh příznivějšího kandidáta se zkušenostmi z exekutivy, jako je guvernér státu Sao Paulo a bývalý ministr Tarcísio de Freitas. Ten by se příští rok ve volbách postavil současnému levicovému prezidentovi Luizi Ináciovi Lulovi da Silva.
|
Bolsonara před nástupem do vězení hospitalizovali. A má platit za rasismus
Trh podle analytiků vnímá Bolsonara jako slabšího kandidáta, než by byl Freitas.
Jair Bolsonaro měl v příštích volbách zakázáno kandidovat už od června 2023. Brazilský federální volební soud tehdy rozhodl, že zneužil své pravomoci, když zpochybňoval důvěryhodnost elektronického volebního systému pro prezidentské volby v roce 2022.
Letos v září pak nejvyšší soud shledal Bolsonara vinným z pokusu o státní převrat a rozvrácení demokracie v zemi po porážce ve volbách v roce 2022 a uložil mu trest 27 let a tři měsíce odnětí svobody.