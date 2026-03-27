Brazilský exprezident Bolsonaro nastoupil do domácího vězení

  18:55
Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro v pátek po propuštění z nemocnice nastoupil do domácího vězení. Nevrátil se tak do věznice, kde si v listopadu začal odpykávat vysoký trest za pokus o státní převrat, uvedla brazilská média. Pobyt v domácím prostředí kvůli zdravotním komplikacím mu soud povolil zatím na 90 dnů.
Brazilský prezident Jair Bolsonaro (23. února 2021) | foto: Reuters

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro opouští nemocnici. (14. září 2025)
Bolsonaro si začal odpykávat trest o délce 27 let na konci listopadu loňského roku. Od té doby byl však několikrát v nemocnici. Trpí totiž zdravotními komplikacemi, které mu mimo jiné způsobil útok při předvolební kampani v roce 2018, kdy byl vážně pobodán. Naposledy byl exprezident hospitalizován v polovině března.

O propuštění do domácího vězení usilovali obhájci exprezidenta od začátku výkonu trestu v listopadu, což soud několikrát odmítl. Až při poslední hospitalizaci soud povolil domácí vězení na dobu 90 dní.

Pak si soud nechá udělat posudek, zda Bolsonarův stav umožňuje pobyt ve vězení, kde měl exprezident již nyní nadstandardní podmínky. V poslední věznici měl celu o velikosti 54 metrů čtverečních s venkovním prostorem o velikosti dalších deset metrů čtverečních, uvedla agentura AP.

Odsouzený brazilský exprezident Bolsonaro se podrobil operaci tříselné kýly

I v domácím vězení má Bolsonaro k dispozici vlastní dvůr, musí však nosit elektronický náramek a má zákaz komunikovat s vnějším světem, například prostřednictvím sociálních sítí.

Za pokus zůstat u moci po prohraných prezidentských volbách v roce 2022 byl vloni Bolsonaro odsouzen k dlouhému trestu společně s několika dalšími blízkými spolupracovníky.

Exprezident je však u části Brazilců stále populární a jeho syn Flávio Bolsonaro hodlá kandidovat v letošních prezidentských volbách. Střetne se tak pravděpodobně se současným prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silva, který Bolsonara staršího porazil v roce 2022.

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!" Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

Údery USA a Izraele poškodily těžkovodní reaktor, tvrdí íránská média

Nad Teheránem stoupá oblak kouře poté, co Izrael a USA zahájily údery proti...

Údery Spojených států a Izraele zasáhly v Íránu některá jaderná zařízení včetně těžkovodního reaktoru v elektrárně v Aráku, napsaly v pátek agentury s odvoláním na íránská média. K úderu na reaktor,...

27. března 2026  17:53,  aktualizováno  18:44

Pan Nikdo je zahraniční agent, rozhodlo Rusko o režisérovi oscarové novinky

Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Ruské ministerstvo spravedlnosti v pátek zařadilo na seznam takzvaných zahraničních agentů Pavla Talankina. Režisér oscarového dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi to bere jako uznání...

27. března 2026  18:11

Je to lež. Rubio popřel Zelenského tvrzení o zárukách bezpečnosti za územní ústupky

Aktualizujeme
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (19. února 2026)

Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil za lež tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že Washington nabízí Ukrajině bezpečnostní záruky výměnou za územní ústupky....

27. března 2026  18:09

Manévry u školy v Humpolci. Policie byla ve střehu, hledala muže se zbraní

Podezřelý muž poblíž humpolecké základní školy způsobil policejní manévry....

Vyšší počet policejních hlídek v pátek odpoledne zasahoval u Základní školy Hradská v Humpolci. Vyjely prověřit hlášení o muži, který údajně manipuloval se zbraní v autě. Podezření se ale...

27. března 2026  16:08,  aktualizováno  17:20

Hackeři napojení na Írán se nabourali do e-mailu šéfa FBI, zveřejnili jeho dokumenty

editel FBI Kash Patel gestikuluje při výpovědi před senátním výborem v Kapitolu...

Hackerská skupina s vazbami na Írán oznámila, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela. Na internetu zveřejnila mimo jiné...

27. března 2026  16:04,  aktualizováno  17:01

Paměť národa vyrazila s hercem Trojanem na Ukrajinu, dovezli přístroj za miliony

Ivan Trojan s paramedičkou Čajkou (březen 2026)

Organizátoři projektu Paměť národa společně s hercem Ivanem Trojanem dopravili na Ukrajinu další zásilku humanitární pomoci. Kromě zdravotnického materiálu nebo sanitek dovezli laparoskopickou věž,...

27. března 2026  16:59

Zlatý Ámos putuje do Zlína. Já učím děti, ony zase mě, říká nejoblíbenější pedagožka

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele pro rok 2026 získala Adéla...

Po osmi letech má Zlínský kraj vítěze Zlatého Ámose. Titul pro nejoblíbenějšího učitele či učitelku v Česku získala Adéla Langerová z prvního stupně Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně a navázala...

27. března 2026  16:31

Longer v Česku neuspěl. KFC stahuje svůj sendvič kvůli malému zájmu

KFC Longer byl v České republice vyřazen z nabídky a řetězec neplánuje jeho...

Řetězec rychlého občerstvení KFC se rozhodl stáhnout z nabídky jeden ze svých nejznámějších sendvičů. Od února již není v provozovnách dostupný podlouhlý a cenově dostupný kuřecí sendvič jménem...

27. března 2026  15:59

Roztrhnout dres, připojit elektrody. Policisté na Kraví hoře oživovali cyklistu

Cyklista zkolaboval u brněnské Kraví hory, pomáhali mu kolemjdoucí i policisté

Cyklistu v bezvědomí a se zástavou srdce oživovali před několika dny jihomoravští policisté. Hlídka totiž náhodou byla poblíž místa, kde zkolaboval cyklista. Policisté při zásahu použili i přenosný...

27. března 2026  15:48

Hvězdná hodina vrahů. Před krimi z časů Pražského povstání tu byl Kohoutův román

Karel Dobrý jako Beran v historicko-kriminální minisérii podle románu Pavla...

Nová čtyřdílná minisérie podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů ukazuje na pozadí Pražského povstání propojení pražské kriminálky s druhým odbojem. A také vraha, který nedělá rozdíl mezi...

27. března 2026  15:35

Horší než Sýrie. Evropa se děsí migrační vlny ze zničeného Íránu a Libanonu

Premium
Íránští uprchlíci přešli turecký hraniční přechod Kapiköy. (3. března 2026)

Evropou obchází přízrak roku 2015. Válka devastuje devadesátimilionový Írán, Izrael v Libanonu vysídlil skoro milion lidí a Brusel s Berlínem se v zákulisí připravují na nejhorší. Nový migrační pakt...

27. března 2026  15:30

