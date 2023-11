Přístavy na Jadranu expandují, český byznys se rychle obrací k jihu

Na nenápadnou expanzi jadranských přístavů na středoevropské trhy naposledy upozornila studie polského think-tanku Centrum pro východní studie (Ośrodek Studiów Wschodnich, OSW). Skrz Rijeku, Koper a Terst za minulý rok prošlo 2,4 milionu kontejnerů, víc než dvakrát tolik než před deseti lety.

Jednou z příčin boomu je loňské zahlcení německých, nizozemských a belgických přístavů způsobené pandemií covidu, modernizací železnice v Německu, stávkami přístavních dělníků nebo navýšením importu uhlí ze zámoří po ruském vpádu na Ukrajinu.

Jadranské přístavy mají navíc oproti přístavům v Severním a Baltském moři jednu zásadní výhodu. Při dovozu zboží z asijských a afrických trhů jsou o hodně blíž, cesta zboží do střední Evropy je až o týden kratší. Dovoz je tedy levnější a při přepravě jídla, jako je například egyptské hroznové víno, se snižuje šance, že se po cestě zkazí.

Dalším důvodem zvýšeného zájmu je obava dopravců z plavby po Černém moři. Jadran se tak stává přirozenou branou pro export z východoevropských trhů. Přes Rijeku se ostatně od května 2022 vyvezlo 100 000 tun ukrajinského obilí. To je sice zlomek ukrajinské produkce, pro Kyjev je však každá cesta dobrá a vláda v Záhřebu nedávno slíbila, že export ukrajinských plodin navýší.

Budoucnost by měla být ještě lepší. Přístavy v Rijece, Koperu a Terstu mohutně investují do infrastruktury s cílem navýšit do roku 2025 kapacitu na 4 miliony kontejnerů ročně. Ve velkém se bagrují plavební kanály, rozšiřují přístaviště a kontejnerové terminály, budují sklady, nakupují nejmodernější automatické jeřáby a modernizují železniční trasy směrem do střední Evropy.

Na rozvoji jadranských přístavů se podílí i Česká republika. V Terstu začíná jeden z nejdůležitějších evropských ropovodů TAL, s jehož provozovatelem státní společnost Mero letos uzavřela dohodu o rozšíření kapacity pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně. Projekt za 1,6 miliardy korun by do dvou let měl zajistit konec české závislosti na ruské ropě.

Holding CE Industries Jaroslava Strnada zase letos v březnu koupil od Poláků podíl ve společnosti Luka Rijeka. Český zbrojař chtěl největší chorvatský přístav zcela ovládnout, vláda v Záhřebu, která v něm drží čtvrtinový podíl, se však postavila proti.

„Změna klíčového investora nicméně posílí pozici Rijeky na českém trhu na úkor Hamburku, Rotterdamu a Koperu, které byly donedávna nejdůležitějšími partnery Prahy,“ píše autorka studie OSW Sandra Baniaková, podle níž se pod investici podepsaly i rostoucí problémy českých dopravců s přístupem do německých přístavů.

Dalším důkazem rostoucího českého zájmu o Jadran je angažmá společnosti AŽD na modernizaci 44kilometrového úseku železnice mezi Rijekou a Záhřebem. Projekt na instalaci elektronického staničního zabezpečovacího zařízení za 862 milionů korun byl podepsán loni v červenci.

Důvodem je fakt, že nedostatečné železniční spojení představuje hlavní problém pro rozvoj přístavu. Jednokolejná trať do hlavního města pochází z roku 1873 a dnešním potřebám vůbec nedostačuje. V Rijece se na vlak překládá jen čtvrtina dovezeného zboží, což je nejméně mezi evropskými přístavy.

Češi mají na modernizaci trati M202 o to větší zájem, že loni v srpnu začal mezi Rijekou a kontejnerovým terminálem Ostrava-Paskov jezdit první přímý nákladní vlak. Provozuje ho ČD Cargo Adria pro dánského molocha Maersk, který by měl v Rijece do dvou let zprovoznit supermoderní terminál s roční kapacitou milion kontejnerů. Cena: 480 milionů eur.

Druhý největší český železniční dopravce Metrans zase v březnu koupil 51procentní podíl ve společnosti Croatian Adria Rail včetně kontejnerového terminálu v srbském městě Indija. Metrans vlastní německá firma HHLA, která před dvěma lety koupila terminál v Terstu považovaný za klíčovou spojku na turecký či izraelský trh.

Do rozvoje přístavů na Jadranu ovšem investuje i Maďarsko, které stejně jako Česko není obdařeno mořem. Vláda Viktora Orbána si před čtyřmi roky v Terstu pronajala na šedesát let pozemek o velikosti 32 hektarů a plánuje na něm výstavbu terminálu Adria Gate, který by měl fungovat jako zvláštní ekonomická zóna. Cena projektu dosahuje 200 milionů eur.

Terst, Koper a Rijeka se tak pomalu stávají jednou z hlavních bran do střední Evropy a podle OSW se během několika let svojí kapacitou vyrovnají přístavům v Polsku. „Jadranské přístavy mají ještě větší ambice. Připravují se na rekonstrukci Ukrajiny a očekávají, že díky ní ještě zefektivní své dopravní trasy na východ,“ píše Sandra Baniaková.