Bláhový sen o zázračném deštníku. Evropa se z jaderných spárů USA nedostane

19:00

Je to návrh, který se do evropského diplomatického rybníčku vrací co pár let. Vlastní společný jaderný deštník pro celou Evropu jako nástroj odstrašení. S nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu získal tento nápad na naléhavosti. Smělý plán Emmanuela Macrona má však před sebou hromadu legislativních i čistě praktických překážek.