Padne jaderné tabu? O použití atomovek rozhodne hlas lidu, zjistili i čeští vědci

Od použití nejsilnějších zbraní ve válečné historii letos v srpnu uplynulo osm dekád. Jak by se při krizi zachovali představitelé americké vlády dnes?
Odpověď se snažil najít tým českých a anglických vědců. Zkoumali, jaký vliv by na rozhodnutí o nasazení jaderných zbraní měl názor veřejnosti. A kromě amerických vládních činitelů do pokusu začlenili i ty britské.
Spojené království výrazně změnilo svou strategii v roce 2021. Rozhodlo, že navýší své zásoby jaderných hlavic, a že o jejich stavu přestane informovat veřejnost. Současně pak Británie řeší možné připojení k dohodě NATO o sdílení atomových zbraní.
Země navíc ke svým jaderným ponorkám plánuje přikoupit letouny F-35A (verze stíhačky upravená pro přenos nukleárních zbraní). Vědcitak k začlenění Británie měli několik opodstatnění. Výsledky do velké míry potvrdily jejich očekávání.
Potvrdili svůj odhad, že kdyby použití atomových hlavic mělo prolomit dosavadní tabu na používání těchto zbraní, úsudek vládnoucích činitelů by výrazně vycházel i z názoru veřejnosti.
Výzkumníci se dále zabývali tím, jaký význam by veřejné mínění mělo při rozhodování o odvetném útoku, pokud by jaderné tabu prolomila cizí mocnost. V tomto případě by se jím tolik neřídili, zjistil experiment – elity by se více orientovaly podle vlastního úsudku.
Británie jako Trumpova letadlová loď
Zatímco Bělorusko pokračuje s rozmisťováním ruských hlavic na svém území, USA letos v červenci posílily svou jadernou přítomnost v Evropě převozem pum do Velké Británie.
Labourista Jeremy Corbyn – poslední britský lídr, který podporoval jaderné odzbrojení – byl ze své strany před pěti lety suspendován. Británie tak postrádá opozici proti tomuto programu, míní expert na mezinárodní bezpečnost Tom Vaughan z University of Leeds.
„Kontrola Spojeného království nad vlastními jadernými zbraněmi je kvůli asistenci Spojených států výrazně omezená. Nákup letounů F-35A umístí Velkou Británii do pozice jaderné letadlové lodi Donalda Trumpa,“ myslí si Vaughan.
Experti se shodují, že riziko atomového konfliktu stoupá, což odráží i množství studií. „Ze všech nukleárních velmocích se jediná Čína zavázala jadernou zbraň nikdy nepoužít jako první. Doktríny Spojených států, Velké Británie, Ruska i všech dalších to umožňují,“ popisuje předseda britské nadace pro jaderné vzdělávání Steve Barwick.
Navrhuje několik kroků, kterými by Spojené království mohlo riziko jaderného konfliktu snížit. Některými z nich je odmítnutí dohody NATO o sdílení jaderných zbraní, odstoupení od koupě letounů F-35A, obnovení transparentnosti a úsilí o zlepšení mezinárodní komunikace. O možném scénáři při selhání posledního bodu se ale Barwick nezmiňuje.
Studie českých a anglických výzkumníků taktéž potvrdila, že hrozbu jaderného útoku ze strany další mocnosti berou vládní představitelé v potaz více tehdy, kdy ho podporuje i veřejné mínění v daném cizím státě.
Na názor lidu musí hledět i Rusko
Například většina ruské veřejnosti prolomení jaderného tabu odmítá. Nic na tom dosud nezměnilo ani vypuknutí války s Ukrajinou, popisuje jiná letošní studie vědců Karlovy univerzity.
„Existuje stále více důkazů, že i nedemokratické režimy se při svých rozhodnutí musí opírat o veřejné mínění,“ přemítá česko-anglický tým vědců.
|
Hrozby ruských představitelů o atomovém útoku jsou tak podle nich často cíleny více na domácí publikum než to zahraniční. „Může to odrážet záměr získat podporu veřejnosti pro použití jaderných zbraní,“ uvádí výzkumníci.