Padne jaderné tabu? O použití atomovek rozhodne hlas lidu, zjistili i čeští vědci

Alfred Hostička
  11:12
Zatímco se blíží konec současné dohody omezující počty atomových hlavic Spojených států a Ruska, Velká Británie posiluje svůj jaderný arzenál. Svět je od konce studené války nejblíže k využití těchto zbraní. Na případném prolomení „jaderného tabu“ sehraje roli i veřejné mínění, zjistili vědci.
Muž si připevňuje plynovou masku. (22. března 2022)

Muž si připevňuje plynovou masku. (22. března 2022) | foto: Profimedia.cz

Ponorka HMS Vanguard
Mrak vzniklý po výbuchu jaderné bomby
Ruské balistické střely RS-24 Jars na Rudém náměstí (květen 2020)
Satelitní snímek ukazuje detailní pohled na jaderné zařízení v íránském...
17 fotografií

Od použití nejsilnějších zbraní ve válečné historii letos v srpnu uplynulo osm dekád. Jak by se při krizi zachovali představitelé americké vlády dnes?

Odpověď se snažil najít tým českých a anglických vědců. Zkoumali, jaký vliv by na rozhodnutí o nasazení jaderných zbraní měl názor veřejnosti. A kromě amerických vládních činitelů do pokusu začlenili i ty britské.

Spojené království výrazně změnilo svou strategii v roce 2021. Rozhodlo, že navýší své zásoby jaderných hlavic, a že o jejich stavu přestane informovat veřejnost. Současně pak Británie řeší možné připojení k dohodě NATO o sdílení atomových zbraní.

ANALÝZA: Do jaderného klubu se cpou další země. Bez vstupenek

Země navíc ke svým jaderným ponorkám plánuje přikoupit letouny F-35A (verze stíhačky upravená pro přenos nukleárních zbraní). Vědcitak k začlenění Británie měli několik opodstatnění. Výsledky do velké míry potvrdily jejich očekávání.

Potvrdili svůj odhad, že kdyby použití atomových hlavic mělo prolomit dosavadní tabu na používání těchto zbraní, úsudek vládnoucích činitelů by výrazně vycházel i z názoru veřejnosti.

Výzkumníci se dále zabývali tím, jaký význam by veřejné mínění mělo při rozhodování o odvetném útoku, pokud by jaderné tabu prolomila cizí mocnost. V tomto případě by se jím tolik neřídili, zjistil experiment – elity by se více orientovaly podle vlastního úsudku.

Británie jako Trumpova letadlová loď

Zatímco Bělorusko pokračuje s rozmisťováním ruských hlavic na svém území, USA letos v červenci posílily svou jadernou přítomnost v Evropě převozem pum do Velké Británie.

Labourista Jeremy Corbyn – poslední britský lídr, který podporoval jaderné odzbrojení – byl ze své strany před pěti lety suspendován. Británie tak postrádá opozici proti tomuto programu, míní expert na mezinárodní bezpečnost Tom Vaughan z University of Leeds.

Americké jaderné zbraně se vracejí do Anglie. Obavy z Ruska narůstají

„Kontrola Spojeného království nad vlastními jadernými zbraněmi je kvůli asistenci Spojených států výrazně omezená. Nákup letounů F-35A umístí Velkou Británii do pozice jaderné letadlové lodi Donalda Trumpa,“ myslí si Vaughan.

Experti se shodují, že riziko atomového konfliktu stoupá, což odráží i množství studií. „Ze všech nukleárních velmocích se jediná Čína zavázala jadernou zbraň nikdy nepoužít jako první. Doktríny Spojených států, Velké Británie, Ruska i všech dalších to umožňují,“ popisuje předseda britské nadace pro jaderné vzdělávání Steve Barwick.

Navrhuje několik kroků, kterými by Spojené království mohlo riziko jaderného konfliktu snížit. Některými z nich je odmítnutí dohody NATO o sdílení jaderných zbraní, odstoupení od koupě letounů F-35A, obnovení transparentnosti a úsilí o zlepšení mezinárodní komunikace. O možném scénáři při selhání posledního bodu se ale Barwick nezmiňuje.

Studie českých a anglických výzkumníků taktéž potvrdila, že hrozbu jaderného útoku ze strany další mocnosti berou vládní představitelé v potaz více tehdy, kdy ho podporuje i veřejné mínění v daném cizím státě.

Na názor lidu musí hledět i Rusko

Například většina ruské veřejnosti prolomení jaderného tabu odmítá. Nic na tom dosud nezměnilo ani vypuknutí války s Ukrajinou, popisuje jiná letošní studie vědců Karlovy univerzity.

„Existuje stále více důkazů, že i nedemokratické režimy se při svých rozhodnutí musí opírat o veřejné mínění,“ přemítá česko-anglický tým vědců.

Paříži, čekej jaderné svítání. Solovjov hrozil atomovkami kvůli pomoci Polsku

Hrozby ruských představitelů o atomovém útoku jsou tak podle nich často cíleny více na domácí publikum než to zahraniční. „Může to odrážet záměr získat podporu veřejnosti pro použití jaderných zbraní,“ uvádí výzkumníci.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis

Richard Avedon: Vévoda a vévodkyně z Windsoru, hotel Waldorf Astoria, apartmá...

Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh Eduarda VIII.? Jenže Richard Avedon ukázal, že za leskem šperků a noblesními pózami se skrývá mnohem...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Padne jaderné tabu? O použití atomovek rozhodne hlas lidu, zjistili i čeští vědci

Muž si připevňuje plynovou masku. (22. března 2022)

Zatímco se blíží konec současné dohody omezující počty atomových hlavic Spojených států a Ruska, Velká Británie posiluje svůj jaderný arzenál. Svět je od konce studené války nejblíže k využití těchto...

30. listopadu 2025  11:12

RECENZE: Jako dotek víly. Koncert Kateřiny Marie Tiché byl stoprocentní

Premium
Koncert Kateřiny Marie Tiché a Bandjeez v O2 universu, 29. listopadu 2025

Zážitek, který se těžko popisuje slovy, nabídl koncert Kateřiny Marie Tiché s doprovodnou kapelou Bandjeez v pražském O2 universu. Ač se odehrál ve vyprodané hale pro pět tisíc lidí, svou intimitou,...

30. listopadu 2025  10:22

Dělníci ve Staré Boleslavi chystali výluku, srazil je nákladní vlak. Jeden zemřel

Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva lidi. (29....

Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva dělníky. Jeden z nich utrpěl smrtelná zranění a na místě zemřel. Druhý je v nemocnici. Okolnosti vyšetřují kriminalisté a drážní...

30. listopadu 2025  8:21,  aktualizováno  9:53

Móda oblékání soch pokračuje. Po Františkovi se do zimního oblékl i Hurvínek

Socha Hurvínka zdobí už dva roky nábřeží Ohře pod hradem. Je vzpomínkou na...

Zima je tady. A také Hurvínek stojící na stole u lavičky pod chebským hradem dobře ví, že nejlépe zahřejí teplé rukavice, šála a čepice. Podobně jako soška Františka, kterou ve Františkových Lázních...

30. listopadu 2025  9:50

Kvůli otravě krve přišla o obě nohy. K samostatnosti pomohou protézy i vozík

Po otravě krve musela Monika podstoupit amputaci obou dolních končetin. Nyní se...

Čtyřiatřicetileté Monice z Kolínska se v květnu změnil celý život. Kvůli otravě krve musela podstoupit amputaci obou nohou. Nyní se snaží dostat zpátky do běžného života, k tomu ale zatím potřebuje...

30. listopadu 2025  9:47

Při požáru kuchyňské linky na Spořilově zasahovali hasiči. Několik lidí evakuovali

Kvůli požáru bytu na Spořilově v neděli vyjížděly jednotky záchranného...

Hasiči a záchranáři v neděli vyjížděli k požáru bytu na pražském Spořilově. Několik lidí evakuovali. Zdravotní stav ženy, která v bytě bydlí, záchranáři pouze zkontrolovali na místě, nikdo se...

30. listopadu 2025  9:47

Odpojená Amerika. Přibývá domácností, které nezvládají platit účty za energie

ilustrační snímek

Stále více Američanů čelí dosud nepoznanému problému: jak zaplatit účet za energie. Ceny elektřiny stouply letos v průměru o jedenáct procent, což je více než trojnásobek míry inflace. Řada...

30. listopadu 2025

Půjčit si 40 tisíc, vracet 140. Klientů nám přibývá, říká šéf dluhové poradny

David Hájek, vedoucí dluhové poradny Naděje ve Štětí na Litoměřicku.

Nesplatitelné dluhy tíží statisíce lidí v Česku, mnozí z nich hledají pomoc v dluhových poradnách. V Ústeckém kraji jsou jich už téměř dvě desítky a vznikají další. Dlouholetý vedoucí jedné z nich...

30. listopadu 2025  8:20

Kyjevská oblast opět pod palbou. Ruský dronový útok v noci zabil jednoho člověka

Sledujeme online
Nejméně jeden člověk zahynul a 11 utrpělo zranění při nočním ruském dronovém...

Nejméně jeden člověk zahynul a 11 utrpělo zranění při nočním ruském dronovém útoku v Kyjevské oblasti. Uvedl to v neděli šéf místní vojenské správy Mykola Kalašnyk. Úder přišel den poté, co rozsáhlý...

30. listopadu 2025  7:50

Nové Bazaly, hala i prestižní turnaj. Kraj s Ostravou si miliony pomohou ve sportu

Vítězný návrh se od ostatních projektů v soutěži odlišoval svým tvarem, řešením...

Moderní hala pro míčové sporty by měla sportovcům v Ostravě sloužit od roku 2029. O rok později by se fotbalisté Baníku Ostrava mohli stěhovat na Nové Bazaly. A i v dalších třech letech se v Dolních...

30. listopadu 2025  7:24

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Čtyři mrtví po střelbě na dětské oslavě v Kalifornii. Pachatel je na útěku

Čtyři lidé zemřeli a deset dalších bylo zraněno při sobotní střelbě na rodinné...

Čtyři lidé zemřeli a deset dalších bylo zraněno při sobotní střelbě na rodinné oslavě ve městě Stockton v Kalifornii. Podle amerických médií o tom informovala místní policie. Mezi oběťmi jsou děti i...

30. listopadu 2025  7:18

Mezihvězdná kometa je vidět i z Česka, upozornil liberecký astronom

Mezihvězdná kometa 3I/ATLAS je poprvé vidět i nad Českou republikou. Slabou...

Mezihvězdná kometa 3I/ATLAS je poprvé vidět i nad Českou republikou. Slabou kometu s nazelenalou hlavou a dlouhým iontovým ohonem, jež se ukazuje nízko nad východním obzorem před svítáním, zachytil...

30. listopadu 2025  7:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.