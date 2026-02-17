Rychlejší, než se čekalo. Čína předbíhá USA ve stavbě jaderných ponorek

Rozšiřování jaderného podmořského loďstva Čínské lidové osvobozenecké armády zahrnuje jak ponorky s balistickými raketami, tak útočné ponorky, cituje CNN zprávu Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS).
V letech 2021 až 2025 překonala Čína Spojené státy v počtu spuštěných ponorek (10: 7) i v tonáži (79 000: 55 500), uvádí zpráva, která na základě satelitních snímků loděnic odhadla rozsah čínské výroby. Peking počet ponorek ve své flotile nezveřejňuje.
Jedná se o výrazný obrat oproti období 2016–2020, kdy Čína podle analýzy IISS přidala pouze tři ponorky (23 tisíc tun) vůči sedmi ponorkám (55,5 tisíc tun) amerického námořnictva.
Čísla představují ponorky spuštěné na vodu, ale ne nutně dokončené a přidány k aktivní flotile, kde USA stále udržují velký náskok.
Podle zprávy IISS „Military Balance 2025“ měla Čína na počátku roku 2025 aktivních dvanáct ponorek s jaderným pohonem, šest lodí s balistickými raketami a šest lodí s řízenými střelami nebo útočných lodí. USA měly celkem pětašedesát ponorek, z nichž 14 byly lodě s balistickými raketami.
Čína také udržuje velkou flotilu konvenčně poháněných ponorek, která podle „Military Balance“ čítá 46 lodí.
USA nemají žádné konvenčně poháněné ponorky, které – na rozdíl od ponorek s jaderným pohonem – vyžadují pravidelné doplňování paliva.
Aby se přizpůsobil růstu své flotily ponorek s jaderným pohonem, Peking podle zprávy s názvem „Boomtime at Bohai“ výrazně rozšířil loděnici Huludao společnosti Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. v severní Číně.
Zpráva amerického Kongresového výzkumného servisu z minulého měsíce uvádí, že americké námořnictvo výrazně zaostává za svým cílem stavět dvě útočné ponorky třídy Virginia ročně, přičemž americké loděnice dodávají od roku 2022 pouze 1,1 až 1,2 ponorky ročně.
USA také staví nové ponorky třídy Columbia s balistickými raketami, ale tento program má nejméně roční zpoždění. První ponorka této třídy USS District of Columbia by měla být dodána námořnictvu až v roce 2028, jak sdělil admirál odpovědný za tento program serveru Breaking Defense.
„Větší počet lodí ve vodě představuje rostoucí výzvu pro země, které se snaží zvýšit vlastní produkci,“ uvádí zpráva IISS.
Balistické rakety a jiný problém
Mezi čínskými ponorkami vyčnívají ty se schopností odpalovat balistické rakety s jadernými hlavicemi. A Peking chystá nový model. „Očekává se, že výroba typu 096 bude zahájena v Bohai ještě v tomto desetiletí a do služby vstoupí buď na konci 20. let, nebo na počátku 30. let,“ uvádí se v zprávě.
Kromě ponorek SSBN zahrnuje počet jaderných ponorek čínského námořnictva za posledních pět let podle zprávy nejméně šest ponorek s řízenými střelami (SSGN).
Tyto ponorky jsou vybaveny vertikálním odpalovacím systémem (VLS), který by mohl být použit k odpalování nových vysokorychlostních protilodních střel, představených na loňské podzimní přehlídce k oslavám Dne vítězství v Pekingu.
Zpráva IISS pro Washington a jeho spojence není jen špatnou zprávou. „Čínské konstrukce téměř jistě zaostávají za americkými a evropskými loděmi, pokud jde o kvalitu,“ uvádí zpráva.
Nejnovější čínské ponorky nejsou považovány za tak tiché jako americké, což ponechává výhodu americkému námořnictvu.
Odborníci však tvrdí, že v námořním boji obvykle zvítězí větší síla. A Čína již disponuje největší flotilou torpédoborců, fregat a povrchových bojových plavidel na světě.
Ministr námořnictva John Phelan loni v létě na slyšení v americké Sněmovně reprezentantů prohlásil, že stavba amerických námořních plavidel je v kritickém stavu.
„Všechny naše programy jsou v troskách. Myslím, že ten nejlepší má šest měsíců zpoždění a překračuje rozpočet o 57 %... To je ten nejlepší.“
John Phelan, ministr amerického námořnictva
Pokud jde o počet ponorek v příštích pěti letech, zpráva Kongresového výzkumného servisu (CRS) uvádí, že počet amerických útočných ponorek by měl v roce 2030 klesnout na „dno údolí“ na 47, protože stárnoucí útočné lodě třídy Los Angeles budou vyřazeny z provozu.
Zvýšení počtu útočných ponorek na 50 se podle zprávy neočekává dříve než v roce 2032 – pokud budou splněny stavební cíle. Zpráva však poznamenává, že plány na prodej tří až pěti ponorek třídy Virginia Austrálii v rámci dohody AUKUS by mohly v krátkodobém horizontu narušit plány na rozšíření americké flotily.
Nadcházející „dno“ ponorkových sil bylo poprvé zaznamenáno v roce 1995, uvádí zpráva CRS a dodává, že „by to mohlo vést k období zvýšeného operačního zatížení sil SSN a možná i k období oslabení konvenční odstrašující síly vůči potenciálním protivníkům, jako je Čína“.