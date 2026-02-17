Rychlejší, než se čekalo. Čína předbíhá USA ve stavbě jaderných ponorek

Autor:
  19:40
Čína v posledních pěti letech zvýšila výrobu jaderných ponorek do té míry, že je nyní spouští na vodu rychleji než Spojené státy. Roste tak jaderná síla Pekingu, kterou kterou kromě ponorek tvoří pozemní mezikontinentální balistické rakety a bombardéry, a ohrožuje námořní převahu, kterou Washington dlouho držel.
Ukázka zvýšení výroby čínských ponorek, pomocí satelitních snímků továren.

Ukázka zvýšení výroby čínských ponorek, pomocí satelitních snímků továren. | foto: iiss.org

Ukázka zvýšení výroby čínských ponorek, pomocí satelitních snímků továren.
Porovnání produkce jaderných ponorek Čína a USA.
Ukázka zvýšení výroby čínských ponorek, pomocí satelitních snímků továren.
Čínská jaderná ponorka se účastní námořní přehlídky u východního přístavního...
6 fotografií

Rozšiřování jaderného podmořského loďstva Čínské lidové osvobozenecké armády zahrnuje jak ponorky s balistickými raketami, tak útočné ponorky, cituje CNN zprávu Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS).

V letech 2021 až 2025 překonala Čína Spojené státy v počtu spuštěných ponorek (10: 7) i v tonáži (79 000: 55 500), uvádí zpráva, která na základě satelitních snímků loděnic odhadla rozsah čínské výroby. Peking počet ponorek ve své flotile nezveřejňuje.

Jedná se o výrazný obrat oproti období 2016–2020, kdy Čína podle analýzy IISS přidala pouze tři ponorky (23 tisíc tun) vůči sedmi ponorkám (55,5 tisíc tun) amerického námořnictva.

Čína zrobotizovala oslavy svého nového roku. Ohnivého koně vítali humanoidé

Čísla představují ponorky spuštěné na vodu, ale ne nutně dokončené a přidány k aktivní flotile, kde USA stále udržují velký náskok.

Podle zprávy IISS „Military Balance 2025“ měla Čína na počátku roku 2025 aktivních dvanáct ponorek s jaderným pohonem, šest lodí s balistickými raketami a šest lodí s řízenými střelami nebo útočných lodí. USA měly celkem pětašedesát ponorek, z nichž 14 byly lodě s balistickými raketami.

Čína také udržuje velkou flotilu konvenčně poháněných ponorek, která podle „Military Balance“ čítá 46 lodí.

Výbuch ohňostroje v Číně si vyžádal osm mrtvých, dva lidé jsou zranění

USA nemají žádné konvenčně poháněné ponorky, které – na rozdíl od ponorek s jaderným pohonem – vyžadují pravidelné doplňování paliva.

Aby se přizpůsobil růstu své flotily ponorek s jaderným pohonem, Peking podle zprávy s názvem „Boomtime at Bohai“ výrazně rozšířil loděnici Huludao společnosti Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. v severní Číně.

Zpráva amerického Kongresového výzkumného servisu z minulého měsíce uvádí, že americké námořnictvo výrazně zaostává za svým cílem stavět dvě útočné ponorky třídy Virginia ročně, přičemž americké loděnice dodávají od roku 2022 pouze 1,1 až 1,2 ponorky ročně.

Evropské baterie na dně. Výroba srdce elektroaut vázne, neobejde se bez Číňanů

USA také staví nové ponorky třídy Columbia s balistickými raketami, ale tento program má nejméně roční zpoždění. První ponorka této třídy USS District of Columbia by měla být dodána námořnictvu až v roce 2028, jak sdělil admirál odpovědný za tento program serveru Breaking Defense.

„Větší počet lodí ve vodě představuje rostoucí výzvu pro země, které se snaží zvýšit vlastní produkci,“ uvádí zpráva IISS.

Balistické rakety a jiný problém

Mezi čínskými ponorkami vyčnívají ty se schopností odpalovat balistické rakety s jadernými hlavicemi. A Peking chystá nový model. „Očekává se, že výroba typu 096 bude zahájena v Bohai ještě v tomto desetiletí a do služby vstoupí buď na konci 20. let, nebo na počátku 30. let,“ uvádí se v zprávě.

Kromě ponorek SSBN zahrnuje počet jaderných ponorek čínského námořnictva za posledních pět let podle zprávy nejméně šest ponorek s řízenými střelami (SSGN).

Továrny baterií elektroaut staví v Evropě hlavně Čína, evropský projekt padl

Tyto ponorky jsou vybaveny vertikálním odpalovacím systémem (VLS), který by mohl být použit k odpalování nových vysokorychlostních protilodních střel, představených na loňské podzimní přehlídce k oslavám Dne vítězství v Pekingu.

Zpráva IISS pro Washington a jeho spojence není jen špatnou zprávou. „Čínské konstrukce téměř jistě zaostávají za americkými a evropskými loděmi, pokud jde o kvalitu,“ uvádí zpráva.

Nejnovější čínské ponorky nejsou považovány za tak tiché jako americké, což ponechává výhodu americkému námořnictvu.

Odborníci však tvrdí, že v námořním boji obvykle zvítězí větší síla. A Čína již disponuje největší flotilou torpédoborců, fregat a povrchových bojových plavidel na světě.

Ministr námořnictva John Phelan loni v létě na slyšení v americké Sněmovně reprezentantů prohlásil, že stavba amerických námořních plavidel je v kritickém stavu.

„Všechny naše programy jsou v troskách. Myslím, že ten nejlepší má šest měsíců zpoždění a překračuje rozpočet o 57 %... To je ten nejlepší.“

John Phelan, ministr amerického námořnictva

Pokud jde o počet ponorek v příštích pěti letech, zpráva Kongresového výzkumného servisu (CRS) uvádí, že počet amerických útočných ponorek by měl v roce 2030 klesnout na „dno údolí“ na 47, protože stárnoucí útočné lodě třídy Los Angeles budou vyřazeny z provozu.

Sinolog: Likvidace generála ukazuje na boj o moc v Pekingu. Mladí pochybují o straně

Zvýšení počtu útočných ponorek na 50 se podle zprávy neočekává dříve než v roce 2032 – pokud budou splněny stavební cíle. Zpráva však poznamenává, že plány na prodej tří až pěti ponorek třídy Virginia Austrálii v rámci dohody AUKUS by mohly v krátkodobém horizontu narušit plány na rozšíření americké flotily.

Nadcházející „dno“ ponorkových sil bylo poprvé zaznamenáno v roce 1995, uvádí zpráva CRS a dodává, že „by to mohlo vést k období zvýšeného operačního zatížení sil SSN a možná i k období oslabení konvenční odstrašující síly vůči potenciálním protivníkům, jako je Čína“.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Česko nabídne Slovensku ropu přes Družbu, uvedl Havlíček po setkání s Ficem

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po...

Česko nabízí Slovensku možnost dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který o tom v úterý jednal v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem...

17. února 2026  20:20

Stíhačky nové vládě navzdory. Zrušení nákupu F-35 by stálo 30 miliard, řekl Babiš

Aktualizujeme
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na volebním sněmu hnutí (24. ledna 2026)

Případným zrušením nákupu stíhaček F-35 by vznikla škoda 30 miliard korun, prohlásil premiér Andrej Babišš. Vláda tak v projektu pokračuje, i když ho ANO a SPD dřív chtěly zrušit. Babiš ale chce...

17. února 2026  20:17

Chtěl vydělat na kryptoměně přes neznámé lidi, přišel o více než osm milionů

Radovat by se ovšem neměli ani ti, kteří finance ukládají do digitální...

Muž z Rokycanska chtěl vydělat na kryptoměně, přišel o víc než osm milionů korun. Od loňského do letošního ledna postupně zastavil svůj dům a půjčoval si i peníze. Vše pak převáděl na kryptoměnu a...

17. února 2026  20:11

Provokuji, ale čtvrt miliardy pro velké podniky je jen marginálie, říká ministr

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (SPD) přichází na koaliční jednání ANO,...

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) vysvětloval poslancům ze zemědělského výboru rozpočet ministerstva i nastavení letošních dotací. Podle kritiky ze strany opozice by se měl z dotací...

17. února 2026  20:07

Vlak na trati u Dvora Králové srazil ženu, ta byla v kolejišti mimo železniční přejezd

Ilustrační snímek

Střet s vlakem v úterý večer nepřežila žena na trati mezi Dvorem Králové nad Labem a Bílou Třemešnou na Trutnovsku, řekla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

17. února 2026

Amerika už vyhlíží Trumpova nástupce. Vanceovi roste důstojný soupeř

Premium
J. D. Vance na konferenci ve Washingtonu (11. března 2025)

Amerika spekuluje o možném nástupci Donalda Trumpa. Viceprezident J. D. Vance si sice v průzkumech udržuje vedení, ale dočkal se vážného konkurenta v postavě amerického šéfa diplomacie. Trump zatím...

17. února 2026

Čelní srážka na Vyškovsku. Nákladní auto neuhnulo dost, řidič osobáku zemřel

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou...

Při nehodě nákladního a osobního auta na silnici I/50 u Nesovic na Vyškovsku v úterý v podvečer zemřel člověk. Silnice je nyní uzavřená, hasiči budou stabilizovat částečně nakloněný kamion, řekl...

17. února 2026  19:57

Rychlejší, než se čekalo. Čína předbíhá USA ve stavbě jaderných ponorek

Ukázka zvýšení výroby čínských ponorek, pomocí satelitních snímků továren.

Čína v posledních pěti letech zvýšila výrobu jaderných ponorek do té míry, že je nyní spouští na vodu rychleji než Spojené státy. Roste tak jaderná síla Pekingu, kterou kterou kromě ponorek tvoří...

17. února 2026  19:40

Rusko je ve věčné válce s demokratickým světem, a to bude i bez Putina, soudí Pavel

Ilustrační snímek

Rusko vede různými způsoby trvalou válku s celým demokratickým světem, což se nezmění ani s případným mírem na Ukrajině. V diskusi s Pražany to při své dnes zahájené oficiální dvoudenní návštěvy...

17. února 2026  19:30

„Dětem přinášejí víc zlého než dobrého.“ Pavel podpořil pro ně zákaz sociálních sítí

Prezident Petr Pavel navštívil Základní školu Generála Františka Fajtla v...

Prezident Petr Pavel se spíše kloní k zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let, pro který se nedávno vyslovil premiér Andrej Babiš. Řekl to v diskusi s Pražany při své oficiální dvoudenní návštěvě...

17. února 2026  19:06

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Írán nezničíte, varoval Chameneí. V Hormuzském průlivu cvičí revoluční gardy

Íránské revoluční gardy pořádají vojenské cvičení v Hormuzském průlivu. (16....

Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se nepodaří svrhnout islámskou republiku, prohlásil v úterý íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Íránské revoluční gardy mezitím zahájily v...

17. února 2026  13:53,  aktualizováno  18:52

Čína zrobotizovala oslavy svého nového roku. Ohnivého koně vítali humanoidé

Čínští roboti předvedli oslnivou show

Lidé v Číně i dalších asijských zemích v noci na úterý slavili začátek lunárního Nového roku, který je ve znamení koně. Čína oslav využila i k vyzdvižení své technologické pokročilosti, a tak hlavní...

17. února 2026  18:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.