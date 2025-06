Jaderné odstrašení je novou mantrou dneška. Na vrata jaderného klubu buší další potenciální členové, jiní po něm zálibně pokukují a utkvělou myšlenku ne a ne vyhnat z hlavy. Uvědomují si totiž, že vlastnictvím atomovek by mohli vyrovnat slabost svých konvenčních sil a každý by si dvakrát rozmyslel, než by si s nimi něco začal.

Odstrašení jaderným arzenálem dál funguje, ovšem představa, že svět bude bezpečnější, když každý bude mít ve skříni svoji atomovku, je scestná.