Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Jako by orchestr už vyhrával k poslednímu tanci na Titaniku. Online platforma Polymarket dokonce začala přijímat sázky na to, zda Rusko ještě do konce roku provede proti Ukrajině jaderný útok. Pokud bychom brali v potaz zveřejněné aktuální kurzy, je to prakticky hotová věc. Podle sázek je pravděpodobnost použití jaderné zbraně Ruskem až dvacetkrát vyšší než to, že se tak nestane.