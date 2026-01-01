Vzpomínky na Fukušimu blednou. Japonci mají s jadernou energií velké plány

Ochrana. Před tsunami chrání reaktor betonová zeď.

Ladislav Kryzánek
  20:00
Už je to jisté – na písčitém pobřeží Japonského moře necelých 300 kilometrů od Tokia se po více než deseti letech spánku probudí jaderný obr. Restart reaktoru číslo šest v jaderné elektrárně Kašiwazaki-Kariwa bude pro téměř 125milionovou ostrovní říši významným milníkem.

Přece jen, země zažila jednu z nejhorších jaderných katastrof na světě, když před patnácti lety zemětřesení a následná tsunami vedly k roztavení tří jaderných reaktorů v elektrárně Fukušima-Daiči (ta je dodnes postupně likvidována a celý proces má trvat nejméně do roku 2051).

Japonci tehdy všechny své jaderné bloky odstavili a vypadalo to, že atomové energii zvoní v zemi – podobně jako v Německu – umíráček.

Společnost původně získala souhlas ke znovuobnovení provozu už před osmi roky, v roce 2021 ale kontroloři zjistili řadu bezpečnostních nedostatků.

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

