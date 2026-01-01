Přece jen, země zažila jednu z nejhorších jaderných katastrof na světě, když před patnácti lety zemětřesení a následná tsunami vedly k roztavení tří jaderných reaktorů v elektrárně Fukušima-Daiči (ta je dodnes postupně likvidována a celý proces má trvat nejméně do roku 2051).
Japonci tehdy všechny své jaderné bloky odstavili a vypadalo to, že atomové energii zvoní v zemi – podobně jako v Německu – umíráček.
Společnost původně získala souhlas ke znovuobnovení provozu už před osmi roky, v roce 2021 ale kontroloři zjistili řadu bezpečnostních nedostatků.