„Lepší než Obamova a Bidenova.“ Trump slibuje jadernou dohodu s Íránem

  21:28
Jaderná dohoda, kterou Spojené státy vyjednávají s Íránem, bude lepší než mezinárodní dohoda o omezení íránského jaderného programu nazvaná Společný všeobecný akční plán (JCPOA) z roku 2015, napsal v pondělí americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social.
Americký prezident Donald Trump na akci organizace Turning Point USA v kostele...

foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump (2026)
Americký prezident Donald Trump (2026)
Šéf Bílého domu dohodu, která byla uzavřena za vlády tehdejšího prezidenta Baracka Obamy a od níž Trump ve svém prvním funkčním období odstoupil, označil za jednu z nejhorších v souvislosti s bezpečností USA.Podle Trumpa JCPOA Íránu zaručovala cestu k získání jaderné zbraně. „To se nestane a nemůže stát u dohody, na které pracujeme,“ napsal Trump.

Dohoda uzavřená za jeho vlády podle republikánské hlavy státu „zajistí mír, bezpečnost a jistotu nejen v Izraeli a na Blízkém východě, ale také v Evropě, Americe a všude jinde. Bude to něco, na co bude celý svět pyšný.“

V roce 2015 Teherán podepsal s USA, Čínou, Ruskem, Německem, Francií, Británií a Evropskou unií dohodu JCPOA. Její součástí bylo zmírnění sankcí za omezení íránského jaderného programu. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v lednu 2016 uvedla, že Írán plnil veškeré požadavky dohody. Trump ale v roce 2018 od dohody odstoupil a sankce obnovil. Írán poté přestal plnit některé závazky plynoucí z jaderné dohody.

Vyjednání JCPOA trvalo dva roky a podílelo se na něm na 200 odborníků na jadernou fyziku, sankce, finance a právo, připomíná agentura Reuters.

Omezení na obohacování uranu Íránem by podle dohody z roku 2015 postupně vypršela do roku 2030. Závazky plynoucí ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) by však Teheránu nadále zakazovaly vyvinout jadernou zbraň.

Spojené státy a Izrael zahájily útoky na Írán na konci února. Trump tvrdí, že cílem války je zabránit Íránu v získání jaderné zbraně. Ve středu má vypršet dvoutýdenní příměří mezi stranami konfliktu. Vyhlídky na druhé kolo mírových jednání mezi Washingtonem a Teheránem v Pákistánu jsou nejasné. Podle zdrojů CNN americká delegace do Islámábádu odletí nejspíš v úterý a rozhovory by se mohly konat ve středu. Írán svou účast nepotvrdil.

20. dubna 2026  19:41,  aktualizováno  21:29

„Lepší než Obamova a Bidenova.“ Trump slibuje jadernou dohodu s Íránem

Americký prezident Donald Trump na akci organizace Turning Point USA v kostele...

Jaderná dohoda, kterou Spojené státy vyjednávají s Íránem, bude lepší než mezinárodní dohoda o omezení íránského jaderného programu nazvaná Společný všeobecný akční plán (JCPOA) z roku 2015, napsal v...

20. dubna 2026  21:28

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

