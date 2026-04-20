Šéf Bílého domu dohodu, která byla uzavřena za vlády tehdejšího prezidenta Baracka Obamy a od níž Trump ve svém prvním funkčním období odstoupil, označil za jednu z nejhorších v souvislosti s bezpečností USA.Podle Trumpa JCPOA Íránu zaručovala cestu k získání jaderné zbraně. „To se nestane a nemůže stát u dohody, na které pracujeme,“ napsal Trump.
Dohoda uzavřená za jeho vlády podle republikánské hlavy státu „zajistí mír, bezpečnost a jistotu nejen v Izraeli a na Blízkém východě, ale také v Evropě, Americe a všude jinde. Bude to něco, na co bude celý svět pyšný.“
V roce 2015 Teherán podepsal s USA, Čínou, Ruskem, Německem, Francií, Británií a Evropskou unií dohodu JCPOA. Její součástí bylo zmírnění sankcí za omezení íránského jaderného programu. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v lednu 2016 uvedla, že Írán plnil veškeré požadavky dohody. Trump ale v roce 2018 od dohody odstoupil a sankce obnovil. Írán poté přestal plnit některé závazky plynoucí z jaderné dohody.
Vyjednání JCPOA trvalo dva roky a podílelo se na něm na 200 odborníků na jadernou fyziku, sankce, finance a právo, připomíná agentura Reuters.
Omezení na obohacování uranu Íránem by podle dohody z roku 2015 postupně vypršela do roku 2030. Závazky plynoucí ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) by však Teheránu nadále zakazovaly vyvinout jadernou zbraň.
Spojené státy a Izrael zahájily útoky na Írán na konci února. Trump tvrdí, že cílem války je zabránit Íránu v získání jaderné zbraně. Ve středu má vypršet dvoutýdenní příměří mezi stranami konfliktu. Vyhlídky na druhé kolo mírových jednání mezi Washingtonem a Teheránem v Pákistánu jsou nejasné. Podle zdrojů CNN americká delegace do Islámábádu odletí nejspíš v úterý a rozhovory by se mohly konat ve středu. Írán svou účast nepotvrdil.