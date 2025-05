Zpětně vzato, všechno tehdy bylo přehlednější, a přestože se svět bál jaderné zimy, byl stabilnější a snáz vypočitatelný. Teď Amerika sleduje už dvě jaderné velmoci a k tomu dva střelené režimy, z nichž jeden atomovky i nosiče má a druhý je očividně chce.

Nejen to: Čína bude mít do deseti let dva a půl tisíce raket, takže v tandemu s Ruskem to bude jasná přesilovka. Tenhle náskok nedorovnají ani arzenály Francie a Británie. Taková je situace.