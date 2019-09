Ve věku 86 let zemřel Jacques Chirac, bývalý prezident Francie

12:07 , aktualizováno 12:16

Ve věku 86 let ve čtvrtek zemřel francouzský prezident z let 1995 až 2007 Jacques Chirac. Informovala o tom agentura AFP. Chirac trpěl od roku 2005 zdravotními potížemi, do té doby se desítky let říkalo, že má železné zdraví. Dva roky před ukončením druhého mandátu postihla Chiraca mozková mrtvice.