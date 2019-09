Ve věku 86 let zemřel Jacques Chirac, bývalý prezident Francie

12:07 , aktualizováno 12:38

Ve věku 86 let ve čtvrtek zemřel francouzský prezident z let 1995 až 2007 Jacques Chirac. Oznámila to agentura AFP s odvoláním na jeho rodinu. Před zvolením hlavou státu byl Chirac starostou Paříže a předtím vykonával také funkce premiéra či ministra vnitra. Od roku 2005 trpěl zdravotními potížemi, do té doby se desítky let říkalo, že má železné zdraví.