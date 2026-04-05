Vzhlížel k ní celý svět. Formovala vkus i styl celých generací. Američanky se u kadeřnice dožadovaly jejího účesu, redakce módních časopisů sledovaly každý její krok.
Nebyla ale jen ikonou elegance. Plynně mluvila čtyřmi jazyky a pro americkou diplomacii byla neocenitelným přínosem. Za televizní dokument, v němž provedla diváky Bílým domem, dokonce získala cenu Emmy.
Jmenovala se Jacqueline Kennedyová, ale všichni jí říkali prostě Jackie. Po boku svého manžela poutala takovou pozornost, až se někdy zdálo, že svět se o ni zajímá víc než o výkony prezidenta.
V roce 1968, necelých pět let po atentátu na Johna F. Kennedyho, se provdala za řeckého miliardáře Aristotela Onassise. V tu ránu se z Jackie stala Jackie O. – a s novým jménem přišel i nový příběh.
Mediální pozornost sice částečně ochabla, její fotografie ale dál plnily titulní strany módních i bulvárních časopisů. Fotografové ji sledovali na každém kroku. Jeden z nich byl vytrvalejší než ostatní.
Ron Galella patřil k průkopníkům fotografování celebrit. „Kmotr americké paparazzi kultury,“ napsal o něm časopis Time. Potomek italských imigrantů položil základy bulvárního žánru, jimiž se paparazzi řídí dodnes.
Byla to ikonická fotografie celebrity jako americké aristokracie. Vytvořila úplně nový žánr.
Michael Gross
Jackie se stala jeho největší posedlostí. Pronásledoval ji po ulicích New Yorku, čekal před domem i školou jejích dětí. Ona ho nesnášela. A právě on v roce 1971 pořídil její nejslavnější fotografii.
Bývalá první dáma na ní kráčí po Upper East Side. Vítr jí rozfoukává vlasy, lehce se usmívá. Působí uvolněně. Snímek nazvaný Windblown Jackie obletěl titulní strany po celém světě. Time ho označil za jednu z „nejvlivnějších fotografií všech dob“.
Moje Mona Lisa
Jak vlastně vznikl nejslavnější snímek někdejší první dámy? Ron Galella měl ten den fotografovat modelku Joyce Smithovou, která potřebovala snímky do portfolia. Navrhl, aby se vydali do Central Parku. „Třeba tam potkáme Jackie,“ pomyslel si.
Když park opouštěli, skutečně svou modlu spatřil. Kráčela směrem k Madison Avenue. Galella okamžitě vycítil příležitost. Aby ji mohl nenápadně sledovat a pořídit ideální záběr, naskočil do taxíku a poručil řidiči, aby ji pomalu následoval.
„Mezi 89. a 90. avenue jsem pořídil dva snímky zezadu, ona mě kvůli okolnímu hluku neviděla ani neslyšela,“ vzpomínal. Pak se ale stalo něco, s čím nepočítal: řidič taxíku náhle zatroubil.
Jackie se na rohu 90. ulice za zvukem klaksonu prudce otočila. V tom okamžiku Galella stiskl spoušť. „Exkluzivní snímek, spontánní, nečekaný, nepřipravený,“ popsal později. Jackie ho přitom vůbec nezahlédla — fotoaparát měl v tu chvíli přímo před obličejem.
Tím ale příběh nekončí. Galella z taxíku vystoupil a rozhodl se svou „kořist“ sledovat dál. Jakmile si Jackie všimla, že ji fotografuje, nasadila si sluneční brýle a pokračovala v chůzi. On šel pořád za ní.
„Pak jsem dal jeden ze svých fotoaparátů Joyce Smithové a řekl jí, ať mě párkrát vyfotí,“ vzpomínal. Fotoaparát předem zaostřil na patnáct metrů. Smithová pořídila dva snímky, na nichž Galellu zachytila, jak za bývalou první dámou běží a fotí ji zezadu.
Podrážděná Jackie se v jednu chvíli otočila a fotografa konfrontovala. „Jste se sebou spokojený?“ zeptala se. „Jo, díky,“ odpověděl.
Galella byl Jackie Onassis posedlý. Svou slavnou fotografii později nazýval „Moje Mona Lisa“. Na snímku jí vlají vlasy ve větru a tvář zalévá jemné světlo. „Neměla žádný make-up, žádný zvláštní účes. Jen přirozená krása,“ říkal zasněně.
Zatímco ona pro něj představovala dokonalou femme fatale, on pro ni byl otravný ovád — všudypřítomný stín, který ji pronásledoval na každém kroku. Podle magazínu Town & Country hlídkoval u jejího domu, často v převlecích: s falešným knírem, v hippie oblečení nebo s afro parukou.
Jindy se schovával za věšák v restauracích, které navštěvovala. Vetřel se na vánoční besídku jejího syna a chodil dokonce s její služebnou, aby se k ní dostal blíž. Jackie opakovaně prohlásila, že Galella zásadně narušuje její soukromí, a několikrát se s ním soudila.
On s tím nesouhlasil. „Jackie tvrdila, že jsem narušil její soukromí. Nemyslím si to. Jakmile se stanete celebritou, zůstáváte jí navždy. Musíte se s tím smířit. Na veřejnosti jste lovná zvěř. A Jackie byla lovná zvěř,“ řekl pro Time.
Zároveň tvrdil, že kdyby ho slušně požádala, aby s focením přestal, okamžitě by ji respektoval. „Pokud by celebrity protestovaly, přestal bych,“ prohlásil.
Fotografie, která vytvořila nový žánr
Jackie nebyla jediná, koho tento paparazzo pronásledoval. Bodyguardi Richarda Burtona mu vyrazili zub, ochranka Elvise Presleyho mu rozřezala pneumatiky a Sean Penn na něj plivl. „Já toho Galellu jednou zabiju,“ utrousila Elizabeth Taylorová.
Nejznámější incident se odehrál s Marlonem Brandonem. Když ho Galella pronásledoval v čínské čtvrti v New Yorku, Brando se ho zeptal, jestli ho neunavuje fotit pořád to samé. Galella mu místo odpovědi navrhl, aby si sundal sluneční brýle. Herec mu místo toho zasadil takovou ránu, že mu zlomil čelist a vyrazil pět zubů. Galella později vysoudil odškodné 40 tisíc dolarů.
Ani to ho nezastavilo. Jakmile mu sundali dráty, vrátil se do ulic. Tentokrát už ale nosil preventivně helmu na americký fotbal.
V té době došlo i k dalšímu incidentu s Jackie Onassis. Když ji pronásledoval v Central Parku, požádala svého bodyguarda, aby mu rozbil fotoaparát. Ochranka fotografa zadržela a odvezla na policejní stanici. Galella podal žalobu, Jackie odpověděla protižalobou. Tvrdila, že děsí její děti a způsobuje jí psychické problémy.
Spor otevřel širší debatu o Prvním dodatku americké ústavy: kde končí svoboda projevu a začíná obtěžování? Fotograf Neil Leifer Galellu označil za „legálního stalkera“, který posouvá hranice zákona na maximum.
Soud nakonec rozhodl ve prospěch Onassis. Galella se k ní nesměl přiblížit na padesát yardů, později na pětadvacet stop. Nařízení opakovaně porušoval — jednou byl dokonce vyfocen s měřicí páskou, jak vzdálenost kontroluje. Dostal pokutu deset tisíc dolarů.
Spor definitivně skončil v roce 1982, kdy mu soud zakázal Jackie i její děti fotografovat. V případě porušení mu hrozila pokuta až 120 tisíc dolarů a vězení.
„Nikdy jsem se necítil provinile, když jsem fotografoval Jackie. Je pravda, že jsem možná posunul První dodatek Ústavy až na samou hranici, ale to je prostě nutné…,“ řekl později Galella, který za svou kariéru pořídil asi tři miliony snímků. Zemřel před čtyřmi lety v požehnaném věku jednadevadesáti let.
Jisté je jedno: Galella tehdy na Madison Avenue zachytil moment, který dalece přesáhl rámec bulváru. Snímek známý jako Windblown Jackie se stal symbolem jedné éry a přispěl k etablování paparazzi fotografie. „Byla to ikonická fotografie celebrity jako americké aristokracie. Vytvořila úplně nový žánr,“ složil mu poklonu spisovatel Michael Gross.