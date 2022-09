U pobřeží Řecka šla ke dnu luxusní jachta 007. Byla ve stylu Jamese Bonda

Loď zůstala ležet napůl potopená na boku asi 15 kilometrů od pláže Kolona na Kythnosu. Na jachtě se nacházelo 5 cestujících, které se podařilo zachránit.

Pobřežní stráž kolem jachty rozmístila zábrany pro případ, že by do moře začala unikat nafta. Prozatím se nezdá, že by bylo moře jakkoli znečištěné a že by došlo k poškození podmořské scenérie.

talker @talker_news James Bond-themed super yacht named 007 sinks: https://t.co/sZhl7z6YEe https://t.co/Hr3zyGyWTW oblíbit odpovědět

Loď plula pod britskou vlajkou, ale patří nejmenovanému švýcarskému podnikateli. Je vybavená mimo jiné i přistávací plochou pro vrtulník a v pěti kajutách se může ubytovat až deset lidí.