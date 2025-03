Dvě tváře J. D. Vance. Televizní křikloun sbírá úspěchy, jen se o nich nemluví

Poslední únorový den bylo v Oválné pracovně překvapivě dusno. Vyhrocenou debatu Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa na malou chvíli přerušil do té doby pouze přihlížející viceprezident. „Poděkoval jste vůbec někdy? Měl byste prokázat aspoň trochu úcty Spojeným státům a prezidentovi, který se snaží zachránit vaši zemi,“ vyhrkl ze sebe Vance. A snesla se na něj vlna více či méně podařených internetových vtípků. Mnohé z nich hraničily se šikanou. Ne, Vance si opravdu nemaluje oční linky, vyhledejte si slovo distichiáza.

Mnozí si od nástupu Trumpa do funkce kladou otázku, co vlastně jeho viceprezident mimo podobných agresivních výpadů dělá. Jedna Mnichovská bezpečnostní konference a pár kontroverzních výroků, kdy médiím i veřejnosti nadává do idiotů, jsou přece na takto vlivný post málo...

Jen o řečnění ale opravdu nejde. Vance pochopil, že mediální souboj s Elonem Muskem coby „stínovým prezidentem“ nevyhraje. Jeho role pro republikánskou administrativu je klíčová v jiném ohledu. A na kontě už má několik nezpochybnitelných úspěchů.