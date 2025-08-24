Rusko uzná územní celistvost Ukrajiny, loutkový režim nenastolí, ujišťuje Vance

Autor: ,
Sledujeme online   17:32
Rusko souhlasilo s tím, že bude po válce respektovat územní celistvost Ukrajiny, učinilo ústupky. Prohlásil to americký viceprezident J. D. Vance. Vyjádřil rovněž přesvědčení, že i přes nedostatek jasných kroků na cestě k ukončení konfliktu je mír na dosah. Zmínil také, že Rusové se při jednání vzdali snahy nastolit po válce loutkový režim v Kyjevě.
Americký viceprezident J.D. Vance v Bílém domě. (6. srpna 2025)

Americký viceprezident J.D. Vance v Bílém domě. (6. srpna 2025) | foto: Reuters

Ve vysílání televize NBC Vance uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin učinil několik ústupků, včetně toho, že Ukrajina dostane bezpečnostní záruky chránící před budoucí ruskou agresí.

Po rozpadu Sovětského svazu a vyhlášení ukrajinské nezávislosti v 90. letech se nicméně již tehdy Rusko k uznání územní celistvosti Ukrajiny a garantování bezpečnosti této země zavazovalo.

„Myslím, že Rusové poprvé za tři a půl roku trvání tohoto konfliktu učinili prezidentu Trumpovi významné ústupky,“ řekl Vance v nedělním vysílání.

„Uznali, že nebudou schopni v Kyjevě nastolit loutkový režim. To byl samozřejmě hlavní požadavek na začátku. A co je důležité, uznali, že bude existovat určitá bezpečnostní záruka územní celistvosti Ukrajiny,“ podotkl viceprezident, aniž by upřesnil, že Moskva ale požaduje, aby Kyjev uznal odtržení čtyř svých z velké části okupovaných oblastí na východě země a Krymu.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v reakci na Vanceova slova v neděli sdělil, že garantem bezpečnosti Ukrajiny by měla být za ideálních okolností Rada bezpečnosti OSN. Ta je ovšem při rozdílných stanoviscích stálých členů v patové situaci a zcela neakceschopná.

Trump váhá: sankce, nebo nicnedělání. Jsi světlem na konci tunelu, konejší ho Putin

V pátek americký prezident Donald Trump znovu pohrozil Rusku uvalením sankcí, pokud do dvou týdnů nedojde k pokroku směrem k mírovému urovnání na Ukrajině.

Řekl, že počká dva týdny, zda nastane pokrok ve snaze o zastavení bojů na Ukrajině. Zároveň znovu nevyloučil, že v případě neúspěchu diplomacie a pokračování bojů zavede vůči Rusko masivní sankce. Nevyloučil však ani možnost, že by se Spojené státy mohly přestat o rusko-ukrajinskou válku zajímat.

Tento poslední bod by ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi vlastně společně s jakousi normalizací hlavně obchodních vztahů s USA vyhovoval nejvíc – podle některých názorů by tak získal úlevu ve své pokračující konfrontaci s evropskými státy v EU a NATO, která nejspíš bude pokračovat i potom, co už Trump prezidentem nebude.

Trumpův viceprezident Vance uvedl, že sankce budou zvažovány případ od případu, a uznal, že nové sankce pravděpodobně nepřimějí Rusko k tomu, aby souhlasilo s příměřím s Ukrajinou. V návaznosti na to Vance poukázal na Trumpovo oznámení z tohoto měsíce o uvalení dodatečného pětadvacetiprocentního cla na indické zboží jako trest za to, že indická vláda stále nakupuje ruskou ropu.

„Snažil se dát jasně najevo, že Rusko může být znovu přizváno do světové ekonomiky, pokud přestane zabíjet, ale pokud zabíjet nepřestane, bude i nadále izolováno,“ řekl Vance.

Válka na Ukrajině

