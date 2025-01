Izraelské letouny navzdory dohodě o příměří opět zaútočily

7:52

Další útoky na cíle libanonské šíitské militantní skupiny Hizballáh provedly v noci na pátek izraelské stíhací letouny na východě Libanonu. To vše navzdory tomu, že dohoda o příměří má po prodloužení platit ještě více dva týdny. S odvoláním na oznámení izraelské armády o tom napsal server The Times of Israel (ToI).