Izrael útočil navzdory příměří: Na jihu Libanonu zemřelo šest lidí

Autor: ,
aktualizováno  0:45
Izraelský útok na centrum civilní obrany v jižním Libanonu zabil nejméně šest lidí, z toho tři zdravotníky. Dalších 22 lidí utrpělo zranění. Izrael a Libanon se v sobotu podle Washingtonu dohodly na prodloužení příměří o 45 dní. Izrael v dubnu rozšířil pozemní invazi do jižního Libanonu, od oznámení příměří 16. dubna boje pokračovaly, i když v nižší intenzitě.
Místní obyvatelé procházejí mezi vozidly spálenými při izraelském leteckém útoku v Jibchitu v jižním Libanonu. (17. dubna 2026) | foto: AP

O sobotním útoku informovala agentura Reuters s odvoláním na libanonskou státní tiskovou agenturu. Před několika dny Izrael sedmkrát zaútočil na automobily jižně od libanonské metropole Bejrútu, kde zemřelo nejméně 12 lidí. Z toho nejméně osm lidí včetně dvou dětí zabily tři izraelské vzdušné údery na vozidla na jihu Libanonu.

Prodloužení příměří o 45 dní oznámil mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Piggott po dvoudenních rozhovorech ve Washingtonu. Piggott uvedl, že ministerstvo obnoví jednání na politické úrovni 2. a 3. června a na bezpečnostní úrovni již 29. května v Pentagonu za účasti izraelské a libanonské vojenské delegace.

Humanitární situace na jihu Libanonu zůstává kritická. Od 2. března, kdy se konflikt mezi Izraelem a hnutím Hizballáh znovu vyostřil, podle pondělních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví při izraelských úderech zahynulo nejméně 2869 lidí a dalších 8730 bylo zraněno. Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo v důsledku konfliktu opustit své domovy.

Proíránské šíitské militantní hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké vzdušné útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila.

Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu. Izraelská armáda na okupovaném území vytvořila nárazníkovou zónu, která zasahuje do mnoha libanonských vesnic, jejichž obyvatelé byli nuceně vysídleni.

9. dubna 2026
