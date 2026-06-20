Izrael letecky a za pomoci dronů zaútočil na jiholibanonské město Arab Sálim. NNA uvedla, že izraelská válečná letadla a drony provedly v noci a ráno sérii úderů v oblasti Nabatíja. Zničily obytné budovy a domy. Nad ránem oblast ostřelovalo izraelské dělostřelectvo.
Izrael a Hizballáh se v pátek dohodly na příměří, řekl agentuře Reuters americký úředník. Dohodu agentuře potvrdil vysoce postavený izraelský úředník a dva zdroje z Hizballáhu. Americký úředník uvedl, že příměří mělo začít platit v pátek v 15:00 SELČ.
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Nálety v Libanonu zabily nejméně 18 lidí. Izrael tvrdí, že cílil na Hizballáh
Izrael zintenzivnil útoky na jih Libanonu poté, co ve středu Spojené státy a Írán podepsaly memorandum o porozumění, v němž se uvádí, že podpisem této dohody mají skončit vojenské operace na všech frontách, včetně libanonské. Spojené státy spolu s Izraelem zahájily válku proti Íránu 28. února se zdůvodněním, že mu chtějí zabránit ve vývoji jaderné zbraně. Od 8. dubna platí ve válce proti Íránu příměří, o němž ale Izrael tvrdil, že se nevztahuje na jeho boj s proíránským Hizballáhem v Libanonu.