Útok na Dauhá, který přišel vniveč? Vůdce Hajjá je naživu, hlásí Hamás

„Po provedení zvláštních bezpečnostních opatření se dr. Chalíl Hajjá ...zúčastnil v Kataru pohřební modlitby za svého syna Hammama a další mučedníky po zbabělém pokusu o atentát v Dauhá,“ uvedl v pátek Hamás v prohlášení s odkazem na čtvrteční pohřeb v Kataru. Na fotografiích z pohřbu Hajjá vidět nebyl.
Agentura AFP či izraelský server Ynet v této souvislosti napsaly, že Hamás neposkytl žádné fotografie ani jiné důkazy o tom, že je Hajjá skutečně naživu.
Podle některých zdrojů byl v době izraelského útoku v budově, kde vedení Hamásu právě jednalo o nejnovějším americkém návrhu na příměří v Pásmu Gazy.
Při izraelském útoku v Dauhá v úterý zemřeli kromě Hajjáova syna také šéf jeho kanceláře, tři osobní strážci a jeden katarský poddůstojník.
Izraelský útok na katarskou metropoli odsoudila řada zemí a ve čtvrtek i Rada bezpečnosti OSN. Katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání útok označil za akt státního terorismu a o izraelském premiérovi Benjaminu Netanjahuovi řekl, že vede Blízký východ do chaosu a měl by stanout před soudem.