Útok na Dauhá, který přišel vniveč? Vůdce Hajjá je naživu, hlásí Hamás

  20:26
Palestinské teroristické hnutí Hamás v pátek oznámilo, že jeho lídr Chalíl Hajjá je naživu, a nebyl tudíž zabit při úterním izraelském útoku na budovu v katarské metropoli Dauhá. Informovala o tom agentura AFP. Izraelský útok v Dauhá zabil šest lidí a už dříve média psala, že Hajjá mezi oběťmi zřejmě není.
„Po provedení zvláštních bezpečnostních opatření se dr. Chalíl Hajjá ...zúčastnil v Kataru pohřební modlitby za svého syna Hammama a další mučedníky po zbabělém pokusu o atentát v Dauhá,“ uvedl v pátek Hamás v prohlášení s odkazem na čtvrteční pohřeb v Kataru. Na fotografiích z pohřbu Hajjá vidět nebyl.

Agentura AFP či izraelský server Ynet v této souvislosti napsaly, že Hamás neposkytl žádné fotografie ani jiné důkazy o tom, že je Hajjá skutečně naživu.

Vyhrocený telefonát Trumpa a Netanjahua. Prezident kritizoval izraelský útok v Kataru

Podle některých zdrojů byl v době izraelského útoku v budově, kde vedení Hamásu právě jednalo o nejnovějším americkém návrhu na příměří v Pásmu Gazy.

Při izraelském útoku v Dauhá v úterý zemřeli kromě Hajjáova syna také šéf jeho kanceláře, tři osobní strážci a jeden katarský poddůstojník.

Izraelská armáda zaútočila na vedení Hamásu přímo v katarském Dauhá

Izraelský útok na katarskou metropoli odsoudila řada zemí a ve čtvrtek i Rada bezpečnosti OSN. Katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání útok označil za akt státního terorismu a o izraelském premiérovi Benjaminu Netanjahuovi řekl, že vede Blízký východ do chaosu a měl by stanout před soudem.

Útok na Dauhá, který přišel vniveč? Vůdce Hajjá je naživu, hlásí Hamás

