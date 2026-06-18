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Izraelský ministr uťal kontakt s Kallasovou. Kvůli slovům o „apartheidu“

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  13:23
Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar oznámil, že přerušuje veškeré kontakty se šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou. A to proto, že údajně srovnávala Izrael s někdejším režimem apartheidu v Jihoafrické republice. Kallasová v reakci Saarovi vzkázala, že si váží dialogu a že je připravena v něm pokračovat. EU a Izrael toho podle ní hodně spojuje.
Kaja Kallasová (16. června 2026)

Kaja Kallasová (16. června 2026) | foto: Profimedia.cz

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Saar vyjádřil přesvědčení, že Kallasová už nějakou dobu vůči Izraeli vystupuje očividně nespravedlivě. Nedávno média informovala, že když byla Kallasová na návštěvě Mexika, přirovnala Izrael k rasistickému režimu apartheidu. A protože tento výrok dosud nepopřela, nebo k němu nepodala vysvětlení, nemá Saar jinou možnost než přerušit veškeré kontakty.

Jak podotýká portál Times of Israel (ToI), diplomaté webu Euractiv řekli, že Kallasová při návštěvě Mexika srovnala zacházení s Palestinci v Gaze a na okupovaném Západním břehu s rasistickým systémem apartheidu, který v Jihoafrické republice fungoval do začátku 90. let, což podle ToI kritizovala řada evropských představitelů.

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Kallasová v reakci Saara oslovila jako Gideona a poznamenala, že dialog je základem diplomacie, zvláště když se objeví rozdílné názory. „EU je vždy odhodlána mít konstruktivní vztahy s Izraelem. K dosažení míru na Blízkém východě zůstává dvoustátní řešení jedinou schůdnou cestou. EU odsoudila nezákonné izraelské osady na Západním břehu, které dosažení tohoto cíle stále více ztěžují. To je postoj EU,“ doplnila.

Kritice, že se diskriminací a segregací Palestinců na okupovaném Západním břehu blíží apartheidu, čelí Izrael opakovaně. „Jsme svědky systematického potlačování práv Palestinců na Západním břehu Jordánu, které vedlo k obzvláště závažné formě rasové diskriminace a segregace, připomínající typ apartheidního systému známého z minulosti,“ uvedl například v lednu vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk.

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Zpráva jeho úřadu navíc uvádí, že systematická diskriminace Palestinců na okupovaných palestinských územích se v posledních letech radikálně zhoršila. Podle Türka jsou všechny aspekty jejich života, od přístupu k vodě a vzdělání až po návštěvy příbuzných či sklizeň oliv, kontrolovány a omezovány diskriminačními izraelskými zákony a nařízeními.

Pokud jde o postup vůči Palestincům v Pásmu Gazy, vydal v listopadu 2024 Mezinárodní trestní soud (ICC) zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého izraelského ministra obrany Joava Gallanta kvůli podezření z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti za války v Gaze.

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