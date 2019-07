Ministr školství Izraele doporučuje terapii pro homosexuály. Sám ji prováděl

Nový izraelský ministr školství Rafi Perec je toho názoru, že by homosexuálové měli projít psychoterapií, která jejich sexuální orientaci změní. Domnívá se také, že Izrael by měl vládnout i na Západním břehu Jordánu a že Palestinci by měli mít svá práva, ovšem nikoli právo volit.