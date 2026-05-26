Izraelské údery na jihu Libanonu zabily 31 lidí, dalších 40 zranily

Autor: ,
  23:25aktualizováno  23:53
Úterní izraelské údery na jihu Libanonu si vyžádaly 31 obětí, dalších 40 lidí utrpělo zranění, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi mrtvými jsou podle úřadů nejméně čtyři děti a tři ženy. Podle serveru Times of Israel (ToI) izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic obou zemí.
ilustrační snímek | foto: AP

Celkem 14 lidí zemřelo po útocích v obci Burdž al-Šamalí poblíž Súru (známého též jako Tyr či Tyros). Libanonská státní agentura NNA již v úterý ráno informovala, že při nočních útocích izraelské armády zemřelo na východě země nejméně 12 lidí.

Izraelská armáda v úterý vyzvala k evakuaci obyvatele 20 obcí na jihu Libanonu, kde podle svého vyjádření stejně jako na dalších místech země útočí na cíle spojené s militantním hnutím Hizballáh. Izrael pravidelně bombarduje Libanon navzdory podepsanému příměří a plánovaným mírovým jednáním.

Při izraelských útocích na Libanon zemřeli další zdravotníci a novinář, uvedl Bejrút

Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil do regionální války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde vytváří takzvanou nárazníkovou zónu, což zahrnuje systematické a cílené ničení některých vesnic.

Libanon a Izrael, které mezi sebou nemají diplomatické vztahy, zahájily v dubnu jednání pod záštitou Spojených států. Další kolo rozhovorů je naplánováno na 2. a 3. června ve Washingtonu, předcházet mu má setkání vojenských představitelů obou zemí v Pentagonu 29. května.

Libanonské ministerstvo zdravotnictví v úterý ještě před večerním oznámením o 31 mrtvých a 40 zraněných uvedlo, že izraelské útoky od začátku nynější války v Libanonu zabily 3 213 lidí, včetně více než 200 dětí, a 9 737 jich zranily. Izraelská armáda oznámila, že v bojích s Hizballáhem na jihu Libanonu zahynulo 23 jejích vojáků.

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce"

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Autem, nebo letadlem? Jak se letos prodraží cesta na dovolenou

Premium
Oblíbená destinace. Řecko patří k nejoblíbenějším destinacím, pokud se Češi...

Česká rodina si letos za tradiční dovolenou u moře bude muset hlavně kvůli dražším pohonným hmotám připlatit několik tisíc korun, spočítali analytici investiční skupiny XTB. Hromadné rušení...

27. května 2026

Ukrajina už přišla o polovinu populace. Experti se obávají demografické katastrofy

Premium
Úprk před válkou. Válka strhla velkou uprchlickou krizi, takto přijížděli...

Přes čtyři roky trvající válka na Ukrajině rapidně urychlila demografickou krizi, ve které se země nacházela už před ruskou invazí. Podle některých odhadů v době od vyhlášení nezávislosti v roce 1991...

27. května 2026

Smrt neočkovaného dítěte na záškrt řeší policie i experti. Chtějí tvrdší postihy

Premium
ilustrační snímek

Případ tříletého neočkovaného chlapce, který zemřel na záškrt, prověřuje policie. „Zahájili jsme trestní řízení pro blíže nespecifikovaný trestný čin proti životu a zdraví,“ říká ostravská policejní...

27. května 2026

Poslanci snížili odvody OSVČ. Podpořila to i ODS, která je přitom dříve zvýšila

Tisková konference klubu ODS. Na snímku Karel Haas a Martin Kupka. (5. března...

Poslanecká sněmovna schválila návrh, který sníží sociální odvody pro osoby samostatně výdělečně činné na loňskou úroveň, jak se na tom dohodla vládní koalice. Poslanci návrh už jednou schválili,...

26. května 2026,  aktualizováno  23:20

Modřiny i únava jdou stranou? Trump před 80. jubileem hlásí „perfektní formu"

Prezident Donald Trump hovoří s novináři při setkání s astronauty mise Artemis...

Všechno proběhlo perfektně, uvedl v úterý americký prezident Donald Trump po každoroční preventivní lékařské prohlídce, kterou letos podstoupil před blížícími se 80. narozeninami. V uplynulém roce...

26. května 2026  22:15

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal dnes večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

26. května 2026  21:55

OBRAZEM: Legendy ze Svěrákových Pěti Švestek byly opět spolu. Na premiéře

Pět hlavních protagonistů filmu Pět švestek na jeho premiéře. (26. května 2026)

Slavnostní premiéra filmu Pět Švestek režiséra Jana Svěráka se uskutečnila v úterý v pražském multikině CineStar Anděl. Hravý snímek pracuje s tématem stáří a má dokazovat, že odvaha, přátelství nebo...

26. května 2026  21:28

Francouzi řeší ovlivňování voleb cizí mocností. Rusům do „zelí" vlezl někdo jiný

Ve Francii začalo první kolo komunálních voleb. (15. března 2026)

Prokuratura v Paříži v úterý oznámila, že prošetřuje možné zásahy do březnových komunálních voleb ze strany zahraničního státu. A nejedná se přitom o Rusko, které je z těchto praktik v posledních...

26. května 2026  20:53

Ať Babiš zveřejní nastavení svěřenského fondu, chtěla ve Sněmovně opozice

Přímý přenos
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Opozice ve Sněmovně vytýkala v úterý premiérovi a předsedovi ANO Andreji Babišovi, že stále nevyřešil svůj střet zájmů. Babiš pro ČTK uvedl, že ho vyřešil daleko nad rámec českých i evropských...

26. května 2026  13:39,  aktualizováno  20:52

Pavel vyhověl návrhu akademického senátu, odvolal rektorku JAMU Willi

Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i...

Prezident Petr Pavel odvolal rektorku Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) Barbaru Marii Willi. Vyhověl tak dubnovému návrhu akademického senátu, který vedení školy kritizoval kvůli nefunkčnímu...

26. května 2026  15:34,  aktualizováno  20:39

Trump zvedl strop pro uprchlíky. Více míst získali bílí Jihoafričané

Americká pohraniční stráž hlídá hranici s Mexikem. (6. června 2024)

Americký prezident Donald Trump zvýšil letošní strop pro přijímání uprchlíků o 10 tisíc míst, aby do země mohlo přijít více bílých Jihoafričanů. Vyplývá to z prezidentského rozhodnutí z 21. května.

26. května 2026  20:29

