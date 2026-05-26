Izraelské údery na jihu Libanonu zabily 31 lidí, dalších 40 zranily

Celkem 14 lidí zemřelo po útocích v obci Burdž al-Šamalí poblíž Súru (známého též jako Tyr či Tyros). Libanonská státní agentura NNA již v úterý ráno informovala, že při nočních útocích izraelské armády zemřelo na východě země nejméně 12 lidí.
Izraelská armáda v úterý vyzvala k evakuaci obyvatele 20 obcí na jihu Libanonu, kde podle svého vyjádření stejně jako na dalších místech země útočí na cíle spojené s militantním hnutím Hizballáh. Izrael pravidelně bombarduje Libanon navzdory podepsanému příměří a plánovaným mírovým jednáním.
|
Při izraelských útocích na Libanon zemřeli další zdravotníci a novinář, uvedl Bejrút
Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil do regionální války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde vytváří takzvanou nárazníkovou zónu, což zahrnuje systematické a cílené ničení některých vesnic.
Libanon a Izrael, které mezi sebou nemají diplomatické vztahy, zahájily v dubnu jednání pod záštitou Spojených států. Další kolo rozhovorů je naplánováno na 2. a 3. června ve Washingtonu, předcházet mu má setkání vojenských představitelů obou zemí v Pentagonu 29. května.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví v úterý ještě před večerním oznámením o 31 mrtvých a 40 zraněných uvedlo, že izraelské útoky od začátku nynější války v Libanonu zabily 3 213 lidí, včetně více než 200 dětí, a 9 737 jich zranily. Izraelská armáda oznámila, že v bojích s Hizballáhem na jihu Libanonu zahynulo 23 jejích vojáků.