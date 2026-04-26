Izraelské údery na jihu Libanonu zabily 14 lidí navzdory příměří

Autor: ,
  22:23aktualizováno  22:50
Izraelské údery na jihu Libanonu si za dnešek vyžádaly 14 mrtvých a 37 zraněných, a to navzdory vyjednanému příměří. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu nařídil provést razantní útoky proti libanonskému militantnímu hnutí Hizballáh, které podle něj porušilo klid zbraní dojednaný minulý týden.

Trosky mešity zničené při izraelském leteckém útoku v Jibchitu v jižním Libanonu. (17. dubna 2026) | foto: AP

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února válku v Íránu, která přerostla v regionální konflikt. Zapojili se do něj spojenci Teheránu, včetně Hizballáhu, který od 2. března podniká vzdušné údery na Izrael. Libanonská vláda útoky hnutí ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země, kde také vytvořil nárazníkovou zónu.

Mezi Izraelem a Libanonem od 16. dubna trvá původně desetidenní příměří, které bylo ve čtvrtek pozdě večer prodlouženo o další tři týdny, jak oznámil americký prezident Donald Trump.

Média přesto v pátek informovala o tom, že v Libanonu po izraelských úderech zemřelo šest lidí a další dva utrpěli zranění. V sobotu pak údery podle médií zabily šest lidí a dalších 17 zranily, zatímco Izrael tvrdil, že zlikvidoval šest členů Hizballáhu. Ten v reakci vypálil dvě rakety, což Izrael nazval flagrantním porušením dohod o příměří. Netanjahu poté nařídil razantní útoky proti libanonskému hnutí.

Od 2. března, kdy se Hizballáh v solidaritě s Teheránem zapojil do války, izraelské údery v Libanonu podle oficiálních údajů zabily přes 2500 lidí, zaítmco v Izraeli byli zabiti dva civilisté a o život přišlo 16 izraelských vojáků.

