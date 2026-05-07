Izraelské údery na jihu Libanonu zabíjely. Mezi oběťmi jsou děti

Libanon dnes nejprve hlásil 11 mrtvých při úderech v okrese Nabatíja, ale následující útok v okrese Mardžajún zabil jednoho zdravotníka ze záchranné služby napojené na Hizballáh a dalšího zranil. Oba okresy se nacházejí na jihu země.
Příměří z 16. dubna mělo platit původně deset dní, ale později bylo prodlouženo o tři týdny. Izrael však nehledě na příměří každým dnem pokračuje v útocích na jihu Libanonu a ničí domy a další infrastrukturu, kterou podle něj využívá Hizballáh. Tato skupina podporovaná Íránem zase dále podniká dronové a raketové útoky proti izraelským vojákům v Libanonu a v severním Izraeli.
Od začátku konfliktu si izraelské útoky na Libanon vyžádaly téměř 2 700 mrtvých a více než 8 200 zraněných z řad civilistů i ozbrojenců. Boje vyhnaly z domovů na 1,2 milionu Libanonců. Izraelská armáda uvádí 17 zabitých vojáků na jihu Libanonu.