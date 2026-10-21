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Volební síly v Izraeli: Netanjahu proti generálovi. Rozhodnout mohou Arabové

Tomáš Ratner
  16:40

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Volební plakát strany Likud, na němž je izraelský premiér Benjamin Netanjahu spolu s lídry opozičních stran a který doprovází slogan „Pravice nebo Palestina“, a to v předvečer izraelských parlamentních voleb v Beni Brak v Izraeli. (18. října 2026) | foto: ČTK

Žádná strana v historii Izraele sama nezískala většinu v Knesetu. O tom, kdo se stane premiérem, proto rozhoduje hlavně schopnost sestavit vládu s dostatečnou parlamentní podporou. Průzkumy před volbami zatím přisuzují širšímu táboru stran proti Benjaminu Netanjahuovi nepatrnou převahu. Výsledky navíc může zamíchat menšina arabských voličů. Židovské bloky ale spolupráci s ní odmítají, zemi tak hrozí další politický pat.

Pro zisk premiérského křesla je nutné dát v Knesetu dohromady koalici o minimálně 61 hlasech ze 120. A jak ukazuje momentální rozložení sil před úterním hlasováním, ani premiér Benjamin Netanjahu, ani opoziční vyzyvatel Gadi Eisenkot tuto většinu v rukou nemají.

Pro Netanjahua by povolební chaos a další volební repete znamenaly malou výhru, neboť by byl u moci na další měsíce.

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