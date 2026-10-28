Sliby stranou. Kloudné řešení patu je Bibi prezidentem, říká izraelská diplomatka

První výsledky ukazují pat. Většinu nemá Netanjahuův blok, ale ani opozice. Pokud tato čísla vydrží, jaké jsou cesty k sestavení vlády? Čekají nás přeběhlíci, nebo další volby?
V tuto chvíli je Likud Benjamina Netanjahua nejsilnější stranou. Měla obrovskou účast, ale velká volební účast byla i u arabských stran. To znamená, že mnoho malých stran nepřekročilo práh. A to přesouvá břemeno sestavení koalice na Netanjahua i Eisenkota. Znamená to, že ani jeden z nich nemá možnost vytvořit většinu. Jedinou možností, jak vytvořit životaschopnou vládu, je vláda národní jednoty, tedy rotace premiérů. Otázkou je, zda taková vláda vůbec může vzniknout vzhledem k obrovskému antagonismu mezi stranami. I kdyby Eisenkot vzal zpět své slovo a spojil se s islamistickou stranou Ra’am, stále nemá většinu.
Jedinou možností je, že si Eisenkot a Netanjahu sednou společně do vlády. Mimochodem, věřím, že přesně o takový výsledek usiloval i Donald Trump, aby vytvořil příznivější podmínky pro regionální vyjednávání.