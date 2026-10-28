Sliby stranou. Kloudné řešení patu je Bibi prezidentem, říká izraelská diplomatka

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Tomáš Ratner
  16:00

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Izraelský premiér a předseda strany Likud Benjamin Netanjahu promlouvá k příznivcům ve volebním štábu strany v Jeruzalémě po zveřejnění odhadů výsledků voleb. (28. října 2026) | foto: WikipediaProfimedia.cz

Od našeho zpravodaje v Izraeli - Sestavit funkční koalici v rozděleném Izraeli bude téměř nemožné, zemi přitom tlačí čas. „Islámská strana Ra’am je postavena mimo zákon ve většině arabských zemi v regionu,“ říká bývalá diplomatka a poradkyně prezidenta Šimona Perese Ruth Wasserman Landeová. V rozhovoru pro iDNES Premium vysvětluje, proč je nutné, aby nesmiřitelné tábory vytvořily vládu národní jednoty, přestože by tím zradily své voliče.

První výsledky ukazují pat. Většinu nemá Netanjahuův blok, ale ani opozice. Pokud tato čísla vydrží, jaké jsou cesty k sestavení vlády? Čekají nás přeběhlíci, nebo další volby?
V tuto chvíli je Likud Benjamina Netanjahua nejsilnější stranou. Měla obrovskou účast, ale velká volební účast byla i u arabských stran. To znamená, že mnoho malých stran nepřekročilo práh. A to přesouvá břemeno sestavení koalice na Netanjahua i Eisenkota. Znamená to, že ani jeden z nich nemá možnost vytvořit většinu. Jedinou možností, jak vytvořit životaschopnou vládu, je vláda národní jednoty, tedy rotace premiérů. Otázkou je, zda taková vláda vůbec může vzniknout vzhledem k obrovskému antagonismu mezi stranami. I kdyby Eisenkot vzal zpět své slovo a spojil se s islamistickou stranou Ra’am, stále nemá většinu.

Jedinou možností je, že si Eisenkot a Netanjahu sednou společně do vlády. Mimochodem, věřím, že přesně o takový výsledek usiloval i Donald Trump, aby vytvořil příznivější podmínky pro regionální vyjednávání.

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