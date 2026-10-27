Stačí přejít silnici a dostanete se o sto let do minulosti. Vstupujeme do Me’a Še’arim, jedné z nejstarších a nejortodoxnějších čtvrtí Jeruzaléma. Místní pravidla jsou tu jasně daná už cedulemi u vstupu: žádné kraťasy, dlouhé rukávy. Turisté tu nejsou vítáni.
Když vytáhnu chytrý telefon, abych si udělal poznámky či fotil, pronásledují mě pohrdavé pohledy. Většina místních totiž používá pouze takzvané tlačítkové „košer telefony“ s omezeným přístupem k internetu.
Tyto komunity věří, že skutečný Stát Izrael může založit pouze Mesiáš. Současný sekulární Izrael tak považují za rouhání, stát bojkotují a tvrdí, že z náboženského hlediska žijí v Palestině.