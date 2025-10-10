Izraelská vláda schválila dohodu o příměří v Pásmu Gazy, uvedla média

Stručné izraelské prohlášení se zaměřilo na propuštění rukojmích a nezmínilo se o dalších částech plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války, podotkla agentura AP.
Šéf Bílého domu Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů a předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy. Izraelská vláda kvůli schvalování dohody jednala od čtvrtečního večera.
„Vláda právě schválila rámec pro propuštění všech rukojmích - živých i mrtvých,“ stojí podle agentury AFP v prohlášení kanceláře šéfa izraelské vlády.
Armáda se stáhne na nové linie
Jedná se o klíčový krok k zavedení příměří a výměny rukojmích za palestinské vězně, podotkla AP. Izraelská armáda se nyní stáhne na nové linie uvnitř Pásma Gazy a pak začne běžet 72hodinová lhůta pro Hamás, aby propustil všechna rukojmí, napsal server The Times of Israel (ToI).
Mluvčí izraelské vlády ve čtvrtek řekla, že příměří začne platit 24 hodin po schůzi vlády. Dalších 72 hodin po této lhůtě mají být propuštěna izraelská rukojmí držená v Pásmu Gazy.
Hamás vyhlásil konec války. Propustí rukojmí v pondělí či úterý, řekl Trump
Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Podle dohody má Izrael propustit 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených od začátku války. Trump ve čtvrtek uvedl, že izraelští rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo úterý.
Válka vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích.
Podle údajů ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito přes 67 tisíc Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.