Zabili jsme v Gaze mluvčího ozbrojeného křídla Hamásu, oznámili Izraelci

  18:37
Izraelská armáda zabila v Pásmu Gazy mluvčího ozbrojeného křídla palestinského teroristického hnutí Hamás Abú Ubajdu. V neděli to oznámil izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu předtím uvedl, že Ubajda, který působil jako mluvčí Brigád Kasám nejméně 20 let, byl v pátek v Gaze terčem společné operace armády a tajné služby Šin Bet.

Abú Ubajda, mluvčí ozbrojeného křídla palestinského teroristického hnutí Hamás | foto: Reuters

„Mluvčí teroristického hnutí Hamás Abú Ubajda byl eliminován v Gaze a poslán za všemi ostatními zlikvidovanými členy osy zla z Íránu, Gazy, Libanonu a Jemenu na dno pekelné,“ uvedl Kac na síti X.

Student a dobrodruh. Izrael identifikoval druhé tělo rukojmího nalezeného v Gaze

Netanjahu jeho smrt nepotvrdil. Hamás se k tomu bezprostředně nevyjádřil.

Ubajda naposledy vydal prohlášení v pátek, kdy Izrael oznámil, že zahajuje první fáze nové vojenské ofenzivy ve městě Gaza, a prohlásil je za bojovou zónu.

Ubajda je další z řady předních představitelů Hamásu, na které se Izrael zaměřil a nakonec je zabil ve snaze zabránit opakování teroristického útoku ze 7. října 2023. Palestinští ozbrojenci při něm na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí a dalších 251 unesli do Gazy jako rukojmí. Následná izraelská ofenziva v Gaze si od té doby podle úřadů Hamásu vyžádala životy více než 63 000 Palestinců, většinou civilistů.

Izraelci nalezli těla dvou rukojmí. Hamás vyhrožuje, že další zabije

V sobotu Hamás potvrdil smrt vůdce svého vojenského křídla Muhammada Sinvára, jehož zabití Izrael oznámil už na konci května, a zveřejnil jeho fotografie s dalšími vůdci hnutí, které označil za mučedníky. Muhammad Sinvár se stal faktickým vůdcem Hamásu v Pásmu Gazy loni v říjnu poté, co izraelské jednotky zabily jeho staršího bratra Jahjáa, jenž byl hlavním strůjcem útoku ze 7. října.

