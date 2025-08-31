Zabili jsme v Gaze mluvčího ozbrojeného křídla Hamásu, oznámili Izraelci

„Mluvčí teroristického hnutí Hamás Abú Ubajda byl eliminován v Gaze a poslán za všemi ostatními zlikvidovanými členy osy zla z Íránu, Gazy, Libanonu a Jemenu na dno pekelné,“ uvedl Kac na síti X.
Netanjahu jeho smrt nepotvrdil. Hamás se k tomu bezprostředně nevyjádřil.
Ubajda naposledy vydal prohlášení v pátek, kdy Izrael oznámil, že zahajuje první fáze nové vojenské ofenzivy ve městě Gaza, a prohlásil je za bojovou zónu.
Ubajda je další z řady předních představitelů Hamásu, na které se Izrael zaměřil a nakonec je zabil ve snaze zabránit opakování teroristického útoku ze 7. října 2023. Palestinští ozbrojenci při něm na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí a dalších 251 unesli do Gazy jako rukojmí. Následná izraelská ofenziva v Gaze si od té doby podle úřadů Hamásu vyžádala životy více než 63 000 Palestinců, většinou civilistů.
V sobotu Hamás potvrdil smrt vůdce svého vojenského křídla Muhammada Sinvára, jehož zabití Izrael oznámil už na konci května, a zveřejnil jeho fotografie s dalšími vůdci hnutí, které označil za mučedníky. Muhammad Sinvár se stal faktickým vůdcem Hamásu v Pásmu Gazy loni v říjnu poté, co izraelské jednotky zabily jeho staršího bratra Jahjáa, jenž byl hlavním strůjcem útoku ze 7. října.