Izraelská armáda vyzvala obyvatele obcí na jihu Libanonu k evakuaci

Izraelská armáda v neděli vyzvala obyvatele 11 měst a vesnic na jihu Libanonu k evakuaci z domovů. Vzkázala jim, aby odešli na otevřená prostranství nejméně jeden kilometr od zástavby. Oznámila, že v oblasti podniká operace proti Hizballáhu v reakci na to, co je podle Izraele porušením příměří ze strany tohoto šíitského militantního hnutí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Izraelská armáda varovala, že v nebezpečí je každý, kdo se nachází v blízkosti ozbrojenců Hizballáhu nebo jimi používaných objektů.

„Ve světle toho, že teroristická organizace Hizballáh porušuje dohodu o příměří, jsou izraelské obranné síly nuceny proti ní zakročit a nemají v úmyslu vám ublížit,“ uvádí se v prohlášení izraelské armády určeném obyvatelům dotčených měst a vesnic.

Válka mezi Izraelem a Hizballáhem začala 2. března, kdy libanonské hnutí zaútočilo na sousední zemi v reakci za izraelsko-americké útoky na Írán. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje desítky libanonských obcí.

Mezi Izraelem a Libanonem od 16. dubna trvá původně desetidenní příměří, které bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Izrael ale pokračuje v útocích na jihu Libanonu a ničí domy a další infrastrukturu, kterou podle ní využívá Hizballáh. Tato skupina podporovaná Íránem zase dále podniká dronové a raketové útoky proti izraelským vojákům v Libanonu a v severním Izraeli.

2. května 2026

