Za zničení sochy Ježíše stihl izraelské vojáky trest. Armáda zajistila novou

  18:03
Izraelský voják, který v jižním Libanonu kladivem zničil sochu Ježíše Krista, a další, jenž ho při tom vyfotil, budou postaveni mimo službu a stráví 30 dní ve vojenské vazbě. Podle agentury AP to v úterý oznámila izraelská armáda.
Izraelský voják na jihu Libanonu zničil sochu Ježíše. | foto: Reuters

Socha byla nahrazena novou spolu ve spolupráci s tamní komunitou, uvedla izraelská armáda „Severní velitelství se od okamžiku, kdy obdrželo hlášení o incidentu, snažilo koordinovat výměnu sochy,“ uvedla armáda a dodala, že „vyjadřuje hlubokou lítost nad tímto incidentem a pracuje na tom, aby se v budoucnu již neopakoval“.“Zbývající vojáci, kteří situaci pouze přihlíželi, byli předvoláni k výslechu, který se uskuteční později.

Na jeho základě budou přijata další opatření,“ uvedla izraelská armáda ve svém prohlášení.

Fotografie izraelského vojáka se na internetu objevila v neděli odpoledne, když ji sdílel palestinský novinář Júnis Tíráví na síti X. Na snímku je vidět, jak izraelský voják rozbíjí hlavu sochy Ježíše Krista, která spadla nebo kterou předtím shodil z vysokého dřevěného kříže.

Akl Nadaf, starosta křesťanské obce Debl v jiholibanonském regionu Bint Džbajl, podle deníku L’Orient-Le Jour již dříve potvrdil, že socha pochází z této vesnice.

Izraelská armáda v pondělí potvrdila, že fotografie zobrazuje izraelského vojáka na misi v jižním Libanonu a upozornila, že vůči pachatelům přijme příslušná opatření a že se k celé záležitosti postaví maximálně přísně. Čin vojáka důrazně odsoudili i izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr zahraničí Gideon Saar.

Odchod z NATO chce hrstka Američanů, většina fandí papežovi, ukázal průzkum

Deník OLJ v této souvislosti připomněl i další ničení náboženských symbolů izraelskými jednotkami v jižním Libanonu. Například na podzim 2024 se izraelští vojáci natočili, jak znesvěcují klášter Dajr Mímás v regionu Mardžajún nebo sochu svatého Jiří v obci Járún.

Izraelská armáda vstoupila na jih Libanonu po dvou dekádách znovu v říjnu 2024, a to opět kvůli konfliktu s libanonským hnutím Hizballáh, který se tehdy vyhrotil v souvislosti s válkou Izraele v Pásmu Gazy.

Trumpův TRIPP. Turecko se chopilo šance, světu nabízí místo Hormuzu svůj koridor

Na základě první dohody o příměří z listopadu 2024 se měla izraelská armáda stáhnout, což neudělala. Tehdejší dohodu o příměří ale nedodržel ani Hizballáh, který z určené oblasti na jihu Libanonu nestáhl veškeré vojenské kapacity.

Válka mezi Izraelem a Hizballáhem znovu zesílila letos na začátku března v souvislosti s izraelsko-americkými útoky proti Íránu, jehož je Hizballáh spojencem. Minulý týden v noci ze čtvrtka na pátek začalo platit mezi Hizballáhem a Izraelem desetidenní příměří, které zastavilo masivní letecké útoky Izraele na Libanon. Hizballáh přestal útočit na sever Izraele drony a raketami.

V Pentagonu zuří tichá válka. Křižák Hegseth začíná vadit i republikánům

Na jihu Libanonu chce Izrael vytvořit takzvanou nárazníkovou zónu a o víkendu zveřejnil mapu s demarkační linií vytyčující oblast - zabírá 5,8 procent země a zahrnuje desítky měst a obcí, které nyní ovládají izraelské jednotky.

Netanjahuovi vyhovuje válka nízké intenzity, říká Čech, který sloužil v Izraeli

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Změna trestního zákoníku by mohla opět přitvrdit za neplacení výživného

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Poslanci začali projednávat novelu trestního zákoníku, která se týká rozšíření trestného činu neplacení výživného. Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti výživné déle než...

21. dubna 2026  5:38,  aktualizováno  18:15

Íránská ropa neunikla ani tisíce kilometrů daleko. USA udeřily v Bengálském zálivu

Americké síly v Bengálském zálivu zadržely tanker převážející íránskou ropu....

Americké síly v Bengálském zálivu zadržely ropný tanker Tifani převážející ropu z Íránu, na plavidlo byly v minulosti uvaleny sankce právě za transport íránské ropy, uvedl Pentagon. Americká armáda...

21. dubna 2026  18:11

Pro návrh, že Vystrčil na Tchaj-wan patří, hlasovali i čtyři vládní poslanci

Šéf českého Senátu Miloš Vystrčil v tchajwanském parlamentu (1. září 2020)

Proti omezování cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan vládou Andreje Babiše se ohradily TOP 09 i ODS. „Nejezdit na Tchaj-wan je poklonkování Číně,“ řekl šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel....

21. dubna 2026,  aktualizováno  18:05

Za zničení sochy Ježíše stihl izraelské vojáky trest. Armáda zajistila novou

Izraelský voják na jihu Libanonu zničil sochu Ježíše.

Izraelský voják, který v jižním Libanonu kladivem zničil sochu Ježíše Krista, a další, jenž ho při tom vyfotil, budou postaveni mimo službu a stráví 30 dní ve vojenské vazbě. Podle agentury AP to v...

21. dubna 2026  18:03

Radost střídá smutek. Co potkalo Maroko po rekordních zimních záplavách

Zemědělská půda, která vznikla v rámci projektu spolupráce mezi Čínou a Gambií...

Letošní úroda obilovin bude v Maroku po zimních záplavách oproti loňskému roku pravděpodobně dvojnásobná. Díky vydatným dešťům dosáhne úroda podle odhadů téměř devíti milionů tun, uvedl v úterý...

21. dubna 2026

Zablokujeme Sněmovnu, aby nedošlo k volbě členů Rady ČT, slibuje opozice

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na mimořádné schůzi Sněmovny (16. dubna 2026)

Opozice oznámila, že zablokuje Sněmovnu, pokud bude vládní koalice usilovat o volbu nových členů Rady České televize. Jako první to oznámil předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, další opoziční strany...

21. dubna 2026  11:34,  aktualizováno  17:58

Ukrajina dokončila opravu Družby, lze obnovit provoz, oznámil Zelenskyj

Ropovod Družba u ukrajinského města Brody

Ukrajina dokončila opravu úseku ropovodu Družba, který poškodil ruský úder a zařízení může obnovit provoz, uvedl na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.Maďaři i Slováci potvrdili, že...

21. dubna 2026  16:47,  aktualizováno  17:45

Poletím běžnou linkou, ale je to nůž do zad, řekl Vystrčil k cestě na Tchaj-wan

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026)

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zkritizoval kabinet premiéra Andreje Babiše za to, že mu odmítl poskytnout vládní speciál k cestě na Tchaj-wan. „Poletím běžnou linkou, je to ale nůž do zad,“...

21. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  17:08

Přiběhl a máchal klackem. Muž napadl pracovnici servisu, skončila v nemocnici

Muž napadl ženu silným klackem. Zaměstnankyně servisu s traktory skončila v...

Šarvátku několika lidí řešili v pondělí odpoledne policisté a záchranáři v Malých Nepodřicích na Písecku. Podle svědeckých výpovědí ji vyvolal muž, který s klackem zaútočil na zaměstnankyni servisu s...

21. dubna 2026  17:03

Učil jak na ekologické blokády či sabotáže. Fakulta ho po Macinkově kritice propustila

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy přestal vyučovat doktorand Róbert Repka. Jeho předmět čelil kritice ministra zahraničí a šéfa Motoristů Petra Macinky, který upozornil, že kurz Úvod...

21. dubna 2026  16:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Z hospody si odnesl peníze i tablet. Policie pátrá po zloději

Policie hledá podezřelého muže, vyloupil restauraci v Praze 6 (22. března 2026)

Policie pátrá po muži, který se před měsícem vloupal do restaurace v Praze 6 a způsobil škodu zhruba 25 tisíc korun. Přestože zveřejněný snímek není zcela kvalitní, policisté doufají, že by mohl...

21. dubna 2026  16:46

Klempířův návrh je velmi nedokonalý, řekl Havlíčkovi šéf Českého rozhlasu Zavoral

Klempířův návrh je velmi nedokonalý, řekl Havlíčkovi šéf Českého rozhlasu...

Za velmi nepovedený označil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral návrh ministra kultury za Motoristy sobě Oto Klempíře, který počítá se zrušením poplatků pro veřejnoprávní média. „Beru to...

21. dubna 2026  16:15,  aktualizováno  16:40

