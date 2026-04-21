Za zničení sochy Ježíše stihl izraelské vojáky trest. Armáda zajistila novou

Socha byla nahrazena novou spolu ve spolupráci s tamní komunitou, uvedla izraelská armáda „Severní velitelství se od okamžiku, kdy obdrželo hlášení o incidentu, snažilo koordinovat výměnu sochy,“ uvedla armáda a dodala, že „vyjadřuje hlubokou lítost nad tímto incidentem a pracuje na tom, aby se v budoucnu již neopakoval“.“Zbývající vojáci, kteří situaci pouze přihlíželi, byli předvoláni k výslechu, který se uskuteční později.
Na jeho základě budou přijata další opatření,“ uvedla izraelská armáda ve svém prohlášení.
|
Izraelský voják v Libanonu rozmlátil sochu Ježíše, armáda čin potvrdila
Fotografie izraelského vojáka se na internetu objevila v neděli odpoledne, když ji sdílel palestinský novinář Júnis Tíráví na síti X. Na snímku je vidět, jak izraelský voják rozbíjí hlavu sochy Ježíše Krista, která spadla nebo kterou předtím shodil z vysokého dřevěného kříže.
Akl Nadaf, starosta křesťanské obce Debl v jiholibanonském regionu Bint Džbajl, podle deníku L’Orient-Le Jour již dříve potvrdil, že socha pochází z této vesnice.
Izraelská armáda v pondělí potvrdila, že fotografie zobrazuje izraelského vojáka na misi v jižním Libanonu a upozornila, že vůči pachatelům přijme příslušná opatření a že se k celé záležitosti postaví maximálně přísně. Čin vojáka důrazně odsoudili i izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr zahraničí Gideon Saar.
|
Deník OLJ v této souvislosti připomněl i další ničení náboženských symbolů izraelskými jednotkami v jižním Libanonu. Například na podzim 2024 se izraelští vojáci natočili, jak znesvěcují klášter Dajr Mímás v regionu Mardžajún nebo sochu svatého Jiří v obci Járún.
Izraelská armáda vstoupila na jih Libanonu po dvou dekádách znovu v říjnu 2024, a to opět kvůli konfliktu s libanonským hnutím Hizballáh, který se tehdy vyhrotil v souvislosti s válkou Izraele v Pásmu Gazy.
|
Na základě první dohody o příměří z listopadu 2024 se měla izraelská armáda stáhnout, což neudělala. Tehdejší dohodu o příměří ale nedodržel ani Hizballáh, který z určené oblasti na jihu Libanonu nestáhl veškeré vojenské kapacity.
Válka mezi Izraelem a Hizballáhem znovu zesílila letos na začátku března v souvislosti s izraelsko-americkými útoky proti Íránu, jehož je Hizballáh spojencem. Minulý týden v noci ze čtvrtka na pátek začalo platit mezi Hizballáhem a Izraelem desetidenní příměří, které zastavilo masivní letecké útoky Izraele na Libanon. Hizballáh přestal útočit na sever Izraele drony a raketami.
|
Na jihu Libanonu chce Izrael vytvořit takzvanou nárazníkovou zónu a o víkendu zveřejnil mapu s demarkační linií vytyčující oblast - zabírá 5,8 procent země a zahrnuje desítky měst a obcí, které nyní ovládají izraelské jednotky.