Před útokem na Írán provedla izraelská armáda zásahy na Hizballáh v Libanonu

  8:31
Izraelská armáda v sobotu ráno provedla několik vzdušných úderů na cíle na jihu Libanonu. S odvoláním na vyjádření izraelských sil to uvedla agentura AFP či server izraelského listu Times of Israel (TOI). Podle vyjádření armády byly cílem šachty do tunelů a zařízení sloužící k odpalování raket šíitského hnutí Hizballáh.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

„V reakci na opakované porušování podmínek příměří ze strany Hizballáhu útočí izraelská armáda na jeho teroristickou infrastrukturu v jižním Libanonu,“ citovala AFP vyjádření izraelských sil. Informace o důsledcích úderů zatím nejsou k dispozici.

Izrael také v sobotu ráno zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil to izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým. Útok na Írán je společnou izraelsko-americkou operací, uvedla izraelská média. Také podle deníku The New York Times se nyní odehrávají americké údery proti Íránu.

ONLINE: Izrael spolu s USA „preventivně“ zaútočil na Írán, Teherán zasáhly rakety

Izrael na jihu Libanonu provádí letecké údery navzdory dohodě o příměří s tamním militantním hnutím Hizballáh z listopadu 2024, kterou zprostředkovaly Spojené státy a Francie a která ukončila několik měsíců trvající válku mezi těmito dlouholetými nepřáteli.

Libanonská Hlava XXII. Hizballáh se kvůli Izraeli odmítá odzbrojit, ten tak dál útočí

Izrael se v dohodě zavázal postupně stáhnout svou armádu z libanonského území a Hizballáh měl z jihu Libanonu odstranit své vojenské kapacity. Izraelští vojáci ale na jihu Libanonu zůstávají dál v několika oblastech a viní Hizballáh, že se z jihu Libanonu také zcela vojensky nestáhl.

Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik

Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu....

Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil v sobotu ráno izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým. Do útoku se zapojily...

28. února 2026  7:37,  aktualizováno  8:37

Izraelské síly se vrací do Pásma Gazy, kde vypršelo dočasné příměří s...

28. února 2026  8:31

TELEVIZIONÁŘ: Komediální krimi Buldok z Poděbrad ovládne Sabina Remundová

Ze seriálu Buldok z Poděbrad

Výbušná lázeňská policistka, kterou doma rozčiluje puberta potomků a v práci nový pedantický šéf, je titulní hrdinkou osmidílné krimikomedie Buldok z Poděbrad, již v neděli nasadí streamovací...

28. února 2026  7:45

V afghánském Dželálábádu zahřměly exploze po průletu letadla, píše agentura

Afghánský voják Talibánu hlídkuje na afghánské straně hraničního přechodu...

Dvě silné exploze byly dnes slyšet v Dželálábádu na východě Afghánistánu, napsala ráno agentura AFP s odvoláním na svého reportéra na místě. Stalo se tak den poté, co pákistánská letadla bombardovala...

28. února 2026  7:27

V Bolívii spadlo vojenské letadlo s penězi na silnici plnou aut, nejméně 15 mrtvých

V Bolívii spadlo vojenské nákladní letadlo na silnici plnou aut. (27. února...

Nejméně 15 lidí zemřelo a desítka utrpěla zranění, když v pátek poblíž letiště u bolivijské metropole La Paz spadlo na silnici vojenské nákladní letadlo převážející peníze. Letoun poničil více než...

28. února 2026  2:44,  aktualizováno  2:58

Temná budoucnost. AI pozvedne jen elity, ostatním sebere práci, varuje manažer

Premium
Bývalý manažer Googlu Dex Hunter-Torricke varuje před temnými perspektivami,...

Svět podceňuje rizika, která souvisejí s umělou inteligencí, varuje bývalý manažer firmy Google. Vypadá to na hodně temnou budoucnost: hrstka privilegovaných si bude žít dobře, ostatní budou pod...

28. února 2026

Byznys je jako maraton. A někdy i boxerský zápas, říká šéf Wilo

Jan Cidlinský, ředitel Wilo pro střední Evropu

Ráno maraton, večer ring. Mezitím řízení technologické firmy, jejíž systémy zajišťují chod budov, průmyslu i datových center. „Výkon vás musí bavit, jinak dlouho nevydržíte,“ říká Jan Cidlinský, šéf...

28. února 2026

Mladíky nahradili chatboti. Číňanky dnes dávají přednost virtuálním partnerům

ilustrační snímek

Dokonce dva partnery poháněné umělé inteligencí najednou má Číňanka Phoebe Čangová. V posledních měsících si postupně vytvořila více než 200 takových parťáků, se kterými si v minulosti psala....

28. února 2026

Zdražování bytů závisí i na otvíraných dálnicích. Vidět je to třeba kolem D35

Premium
Domy v těsném okolí D35 získávají na hodnotě. Na snímku zahájení 2. etapy...

Do zdražování nemovitostí se promítá i kvalita okolní infrastruktury. Vidět je to třeba na výstavbě dálnic. Například po otevření nového úseku D35 poskočily ceny v regionech i o 80 procent.

28. února 2026

Ministerské odměny: náměstek dostal tři čtvrtě milionu, statisíce jdou i na odstupné

Premium
Úřad vlády

Státní rozpočet loni skončil schodkem 290,7 miliardy korun. Přesáhl tak plánovaných 241 miliard. Ministerští úředníci se i přesto také ve druhém pololetí dočkali štědrých odměn. Nejvyšší bonus v...

28. února 2026

Protest před resortem životního prostředí: demonstranti odsoudili „pasivitu vlády“

Ministerstvo životního prostředí

Před budovou ministerstva životního prostředí v Praze se v pátek odpoledne sešly desítky lidí, aby upozornily na selhávání českého státu v otázkách klimatické krize. Protestující kritizovali mimo...

27. února 2026  22:02

Trump není spokojený s Íránem. S Kubou se chce dohodnout na přátelském převzetí

Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026)

Spojené státy jednají na vysoké úrovni s kubánským režimem a možná se dohodnou i na přátelském převzetí této karibské země. Americký prezident Donald Trump to v pátek řekl novinářům v Bílém domě....

27. února 2026  20:11

