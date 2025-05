Ve skupině byli podle palestinské agentury Wafa diplomaté z řady evropských zemí a také z Kanady, Mexika, Číny či Japonska. Incident se stal v Džanínu, kde izraelská armáda provádí operaci, o které tvrdí, že je namířená proti palestinským ozbrojencům.

Podle jednoho diplomata, který mluvil s agenturou AFP, se incident stal na konci návštěvy. „Nebyl to jeden nebo dva výstřely, byly to opakované výstřely. Je to šílené, toto není normální,“ řekl nejmenovaný diplomat agentuře ohledně střelby.

„Žádáme, aby izraelská vláda okamžitě objasnila, co se stalo. Výhrůžky diplomatům jsou nepřijatelné,“ uvedl italský ministr zahraničí Antonio Tajani. Ve skupině byl i zástupce italského konzula v Jeruzalémě Alessandro Tutino.

Izraelská armáda potvrdila, že její vojáci provedli varovné výstřely směrem k delegaci. „Delegace se odchýlila od povolené trasy a nacházela se v oblasti, kde neměla povolení být,“ uvedla armáda, která dodala že činu lituje.

Střelba se stala v momentě, kdy Izrael čelí silnějšímu mezinárodnímu tlaku kvůli způsobu, kterým vede válku v Pásmu Gazy. Kritice čelí například za omezování vstupu humanitární pomoci na toto palestinské území. Evropská unie se kvůli tomu rozhodla provést revizi asociační dohody s Izraelem, která zajišťuje hlubší spolupráci mezi evropským blokem a tímto státem.