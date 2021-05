Sloni v Izraeli reagují na zvuk sirén, mládě chránili před palbou svými těly

Izraelský server Ynet nyní napsal, že když se před jedním z útoků rozezněly poplašené sirény, rozhodlo se pět samic asijských slonů v Ramat Ganu chránit čtrnáctiměsíční mládě.



„V přírodě je to běžné chování samic. Když cítí nebezpečí, utvoří kolem mláďat ochranný štít z vlastních těl. Tady se takto chovají i v době, kdy si Izrael sirénami připomíná památné dny. A stává se to, když některá z nich rodí. Ostatní samice ji obklopí a utvoří kolem ní bariéru,“ řekl jeden z ošetřovatelů Guy Kfir.

Zoo byla v době bojů pro veřejnost zavřená a personál se snažil zvířata rozptýlit. „Většinou se v takové situaci snažíme udržet zvířata aktivní, aby se nenudila. Nutíme je k aktivitám běžným v přírodě,“ uvedl Kfir.

„Schováváme jim na různá místa ovoce a zelené krmení nebo jim dáváme jídlo do krabic a sudů, aby musela použít svaly. Sloni se stejně jako lidé musejí udržovat v činnosti,“ dodává Kfir.

Sloni jsou největší suchozemská zvířata. Známy jsou tři druhy – slon asijský, slon africký a slon pralesní. Ynet připomíná, že všechny tři druhy jsou ohrožené.



„V Africe je zabíjejí kvůli klům, z nichž se vyrábí klávesy pian, kulečníkové koule, šperky a jiné předměty. Lov je velmi intenzivní, v Africe zemře jeden slon každých 15 minut,“ řekl Kfir.



V Asii podle něj zase umírají kvůli zásahům do životního prostředí nebo kvůli odchytu a využívání jako turistické atrakce. V Ramat Ganu mají chovný program, jehož cílem je rozšířit genetický materiál slonů a moci časem zvířata vypouštět do volné přírody.

