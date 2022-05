Izrael poprvé umožní ženám sloužit v elitní záchranné armádní jednotce

V listopadu 2020 se čtyři rekrutky obrátily na soud s požadavkem, aby byly ženy plně zapojeny do izraelských obranných sil, a to včetně elitních jednotek Sajeret Matkal a 669. Soud odložil rozhodnutí do doby, než armáda sestaví komisi, která věc posoudí.

Vojačky, které budou chtít sloužit v jednotce 669, budou podle armády muset podstoupit různé testy a splnit nezbytné požadavky, „aby se zajistilo, že jednotka bude nadále plnit své operační úkoly, a to v požadované kvalitě“. „Letectvo v tom vidí velkou příležitost. Je průkopníkem v oblasti integrace žen do všech rolí a zejména do těch bojových,“ stojí v prohlášení.

Ženy v armádě

Ženy v izraelských obranných silách slouží na různých pozicích, mnohdy po boku mužů. Existuje také několik smíšených bojových jednotek, jako například prapory Karakal a Bardelas, které mají za úkol chránit hranici Izraele s Egyptem a Jordánskem. V letectvu slouží ženy a muži společně v jednotkách protivzdušné obrany. Aktuálně se podle armády ženy mohou hlásit na 95 procent pozic v izraelském letectvu.

Armáda v minulosti trvala na tom, že umožňuje více ženám sloužit v bojových pozicích z praktických důvodů, nikoli kvůli sociální agendě. V této souvislosti uváděla, že potřebuje veškeré dostupné síly.

Kritici většího zapojení žen v armádě tvrdí, že jde o nebezpečný sociální experiment, který může ohrozit bezpečnost země. Stoupenci naopak uvádějí, že zapojení žen je potřebné a jako příklad uvádějí mnohé západní země.