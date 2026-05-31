Dětský fond OSN (UNICEF) hlásí od ledna 2025 do 12. května 70 zabitých, většinou ve věku 15 až 16 let, z nichž 65 zabili izraelští vojáci.
K nim je ještě nyní potřeba přidat 16letého Júsifa Kaabnu zabitého 13. května a 15letého Fáhida Úvejse zabitého dva dny poté. Tito poslední dva podle izraelské armády házeli na vojáky kameny.
|
Izraelští osadníci napadli na Západním břehu Palestince. Házeli po nich velké kameny
To pravděpodobně udělal i Júsif z Nábulusu, velkého města ležícím v severní části Západního břehu.
„Nebyl jsem tam, nevím,“ opakuje často jeho otec, 48letý stavební podnikatel Sámih Štáje. Bydlí v klidné rezidenční čtvrti, která vyhlíží na jednu z hlavních silnic vedoucích do Nábulusu. Právě po ní toho dne odjížděly z města džípy izraelské armády, která do něj předtím vtrhla.
Patnáctiletý Júsif se spolu s kamarády nacházel v boční ulici. Jeden pár v autě opodál je zahlédl, jak hází kameny. Poté si všiml džípů na silnici pod nimi. Jeden terénní vůz zastavil, poté ty další. „Vystoupil jeden voják, pak další dva a začali střílet směrem k dětem,“ popsal řidič.
|
Fatah se prohlásil za vítěze voleb na Západním břehu, mnozí Palestinci jsou skeptičtí
Další průběh události natočila sousedka. Lze slyšet dva výstřely, pak výkřiky. Mladík se chytá kliky dveří auta zmíněného páru.
„Řekl mi, prosím vás, nenechávejte mě tady, mám strach. Vezměte mě k tátovi, vezměte mě domů,“ vypráví řidič. Na zadním sedadle teenager brzy přestal reagovat. Spěchali do nemocnice.
|
17. prosince 2025
„Standardní postup“
Júsif při příjezdu do nemocnice dostal srdeční zástavu. Byla to „střelná rána s vstupním otvorem v zádech a výstupním v hrudníku,“ vysvětlil chirurg, který se o něj staral. Lékařům se ho podařilo oživit, převezli ho na operační sál, ale jeho srdce se znovu zastavilo, tentokrát nadobro.
„Dříve jsme ošetřovali jen lehká zranění - na nohou, na pažích nebo zranění od gumových projektilů,“ říká doktor Bahá Fattúh. Od útoku palestinského hnutí Hamás na Izrael 7. října 2023 "vidíme jen smrtelná zranění na hrudi, na hlavě, zranění s cílem zabít. Většina z nich umírá na operačním stole“.
Když agentura AFP kontaktovala izraelskou armádu v den události a poté s žádostí o komentář k nasbíraným svědectvím, odpověď byla pokaždé doslova stejná: „Terorista házel kameny na vojáky. Vojáci postupovali podle standardního postupu při zatýkání, který vyústil ve střelbu na podezřelého.“
|
Izraelský osadník zastřelil na Západním břehu šestnáctiletého Palestince
„Na Západním břehu zabíjíme tak, jak jsme nezabíjeli od roku 1967,“ prohlásil nedávno na soukromém fóru šéf centrálního velitelství izraelské armády Avi Bluth. Podle jeho slov zveřejněných deníkem Haarec v roce 2025 bylo zabito 42 Palestinců za házení kamenů.
Sámih Štáje stojí na místě, kde stál jeho syn, a hledí na silnici, po které desítky metrů níže projíždějí džípy. „Ať už házel kameny, nebo ne, na tom nezáleží. Jaké je to nebezpečí pro armádní hlídku?“ ptá se s hořkostí v hlase. A dodává: „Při demonstracích v Izraeli nebo ve Francii lidé házejí kameny a popelnice a nehrozí jim nic víc než zatčení.“
|
Vezměme si Palestinu celou. Izraelský parlament vyzval k anexi Západního břehu
Svého syna pochoval v rodné vesnici Till, pět kilometrů od Nábulusu. Ještě pár dnů zpátky tam ženy střežily hrob pokrytý květinami, na kterém ční portrét tohoto mladíka s míčem u nohy na fotbalovém hřišti - jeho otec mu slíbil, že ho vezme na zápas Cristiana Ronalda do Saúdské Arábie.
Júsifův otec se snaží tvářit statečně, ale nepřítomnost syna ho ničí pokaždé, když si na něj vzpomene. Ve svém novém životě, říká, přijde domů a Júsif tam není. Jeho nejstarší syn se vrací ze školy a Júsif tam není. Otočí se na zadní lavici auta, ale Júsif tam není.
|
9. listopadu 2025