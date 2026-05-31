Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Házet kameny na izraelské vojáky na Západním břehu znamená umřít v patnácti

Autor: ,
  12:37
Patnáctiletý Palestinec Júsif Štáje se jedno dubnové odpoledne vracel ze školy do svého domu v Nábulusu, když ho asi sto metrů od domova zabil výstřel izraelského vojáka. Jeho smrt není ojedinělým případem. Na okupovaném Západním břehu Jordánu je od zahájení izraelské operace v lednu 2025 v průměru každý týden zabit jeden palestinský nezletilý.
Palestinci házejí kameny na izraelské vojáky během razie ve starém městě...

Palestinci házejí kameny na izraelské vojáky během razie ve starém městě Nábulusu na Západním břehu Jordánu. (27. dubna 2026) | foto: AA/ABACA / Abaca Press / ProfimediaProfimedia.cz

Palestinci házejí kameny na izraelské vojáky během razie ve starém městě...
Palestinci házejí kameny na izraelská vojenská vozidla v okolí uprchlického...
Palestinci házejí kameny na izraelská vojenská vozidla v okolí uprchlického...
Palestinci házejí kameny na izraelská vojenská vozidla v okolí uprchlického...
36 fotografií

Dětský fond OSN (UNICEF) hlásí od ledna 2025 do 12. května 70 zabitých, většinou ve věku 15 až 16 let, z nichž 65 zabili izraelští vojáci.

K nim je ještě nyní potřeba přidat 16letého Júsifa Kaabnu zabitého 13. května a 15letého Fáhida Úvejse zabitého dva dny poté. Tito poslední dva podle izraelské armády házeli na vojáky kameny.

Izraelští osadníci napadli na Západním břehu Palestince. Házeli po nich velké kameny

To pravděpodobně udělal i Júsif z Nábulusu, velkého města ležícím v severní části Západního břehu.

„Nebyl jsem tam, nevím,“ opakuje často jeho otec, 48letý stavební podnikatel Sámih Štáje. Bydlí v klidné rezidenční čtvrti, která vyhlíží na jednu z hlavních silnic vedoucích do Nábulusu. Právě po ní toho dne odjížděly z města džípy izraelské armády, která do něj předtím vtrhla.

Patnáctiletý Júsif se spolu s kamarády nacházel v boční ulici. Jeden pár v autě opodál je zahlédl, jak hází kameny. Poté si všiml džípů na silnici pod nimi. Jeden terénní vůz zastavil, poté ty další. „Vystoupil jeden voják, pak další dva a začali střílet směrem k dětem,“ popsal řidič.

Fatah se prohlásil za vítěze voleb na Západním břehu, mnozí Palestinci jsou skeptičtí

Další průběh události natočila sousedka. Lze slyšet dva výstřely, pak výkřiky. Mladík se chytá kliky dveří auta zmíněného páru.

„Řekl mi, prosím vás, nenechávejte mě tady, mám strach. Vezměte mě k tátovi, vezměte mě domů,“ vypráví řidič. Na zadním sedadle teenager brzy přestal reagovat. Spěchali do nemocnice.

17. prosince 2025

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Standardní postup“

Júsif při příjezdu do nemocnice dostal srdeční zástavu. Byla to „střelná rána s vstupním otvorem v zádech a výstupním v hrudníku,“ vysvětlil chirurg, který se o něj staral. Lékařům se ho podařilo oživit, převezli ho na operační sál, ale jeho srdce se znovu zastavilo, tentokrát nadobro.

„Dříve jsme ošetřovali jen lehká zranění - na nohou, na pažích nebo zranění od gumových projektilů,“ říká doktor Bahá Fattúh. Od útoku palestinského hnutí Hamás na Izrael 7. října 2023 "vidíme jen smrtelná zranění na hrudi, na hlavě, zranění s cílem zabít. Většina z nich umírá na operačním stole“.

Když agentura AFP kontaktovala izraelskou armádu v den události a poté s žádostí o komentář k nasbíraným svědectvím, odpověď byla pokaždé doslova stejná: „Terorista házel kameny na vojáky. Vojáci postupovali podle standardního postupu při zatýkání, který vyústil ve střelbu na podezřelého.“

Izraelský osadník zastřelil na Západním břehu šestnáctiletého Palestince

„Na Západním břehu zabíjíme tak, jak jsme nezabíjeli od roku 1967,“ prohlásil nedávno na soukromém fóru šéf centrálního velitelství izraelské armády Avi Bluth. Podle jeho slov zveřejněných deníkem Haarec v roce 2025 bylo zabito 42 Palestinců za házení kamenů.

Sámih Štáje stojí na místě, kde stál jeho syn, a hledí na silnici, po které desítky metrů níže projíždějí džípy. „Ať už házel kameny, nebo ne, na tom nezáleží. Jaké je to nebezpečí pro armádní hlídku?“ ptá se s hořkostí v hlase. A dodává: „Při demonstracích v Izraeli nebo ve Francii lidé házejí kameny a popelnice a nehrozí jim nic víc než zatčení.“

Vezměme si Palestinu celou. Izraelský parlament vyzval k anexi Západního břehu

Svého syna pochoval v rodné vesnici Till, pět kilometrů od Nábulusu. Ještě pár dnů zpátky tam ženy střežily hrob pokrytý květinami, na kterém ční portrét tohoto mladíka s míčem u nohy na fotbalovém hřišti - jeho otec mu slíbil, že ho vezme na zápas Cristiana Ronalda do Saúdské Arábie.

Júsifův otec se snaží tvářit statečně, ale nepřítomnost syna ho ničí pokaždé, když si na něj vzpomene. Ve svém novém životě, říká, přijde domů a Júsif tam není. Jeho nejstarší syn se vrací ze školy a Júsif tam není. Otočí se na zadní lavici auta, ale Júsif tam není.

9. listopadu 2025

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (53 příspěvků)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

OBRAZEM: Tisíce běžců si podmanily Budějovice. Další tisíce lidí jim fandily

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další soutěžní i nesoutěžní běhy zlákaly...

Nový evropský rekord, počasí bez jediné kapky deště a skvělá atmosféra podél celé trati. Takový byl sobotní Mattoni 1/2Maraton České Budějovice, který zlákal na všechny závody více než 8 500 elitních...

31. května 2026  12:42

Meteorologové zpřísnili výstrahu, Česko zasáhne silný vítr, bouřky a krupobití

Bouřka procházela v neděli odpoledne severně od Nymburska.

Až 40 milimetrů srážek, více než dvoucentimetrové kroupy a vítr o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu mohou přinést nedělní bouřky v Česku. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zpřísnil sobotní...

31. května 2026  12:40

Házet kameny na izraelské vojáky na Západním břehu znamená umřít v patnácti

Palestinci házejí kameny na izraelské vojáky během razie ve starém městě...

Patnáctiletý Palestinec Júsif Štáje se jedno dubnové odpoledne vracel ze školy do svého domu v Nábulusu, když ho asi sto metrů od domova zabil výstřel izraelského vojáka. Jeho smrt není ojedinělým...

31. května 2026  12:37

Bouře ve sklenici vody, odmítá Tejc stávku adiktologů. Hazardujete, říká Richterová

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejce po jednání vlády (2 března 2026)

Nedělní Partie Terezie Tománkové přinesla ostrou debatu o vládních plánech na přesun agendy závislostí pod ministerstvo zdravotnictví. Zatímco ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (nestr. za ANO)...

31. května 2026  11:32,  aktualizováno  12:34

Babiš z Úřadu vlády přesouvá desítky lidí. Středula odsoudil, že bez porady s odbory

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Z celkem 255 lidí v radách vlády se přesune 48 úředníků a vzniknou připomínková místa rad na ministerstvech. Premiér Andrej Babiš zopakoval, že nadresortní charakter agend rad zůstane zachovaný....

31. května 2026  11:26

Prahu nejvíc navštěvují Češi, Němci a Američané. Přibývá Izraelců i Číňanů

Den otevřených dveří na Pražském hradě (18. dubna 2026)

Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Praha je čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené. Druhými nejčastějšími návštěvníky Prahy...

31. května 2026  10:42

Umělci bojkotují trumpovské oslavy vzniku USA. Vystoupím sám, vzkázal prezident

Donald Trump v Bílém domě oslavuje Velikonoce. (21.4.2025)

Poté, co z programu plánovaného protrumpovského hudebního festivalu ve Washingtonu v posledních dnech odstoupila řada vystupujících, se organizátoři rozhodli nahradit hudební přehlídku projevem...

31. května 2026  10:35

Japonsko zkouší při léčbě depresí anime a mangu, nová terapie zabírá

Postavy z japonských komiksů manga.

Francesco Panto strávil dětství a dospívání na Sicílii, ale vzor muže, jakým se chtěl stát, našel v postavách japonských komiksů manga. Dospěl, stal se z něj psychiatr a nyní žije v Japonsku, kde se...

31. května 2026  9:53

„Naše vztahy přinášejí dobré výsledky.“ Vystrčil odletěl na Tchaj-wan

Tisková konference předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) k jeho zapojení do...

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) před odletem na Tchaj-wan řekl, že je jeho cesta hodnotová i pragmatická. Míní, že Česku přinese užitek i autoritu. Ve Vystrčilově delegaci jsou také podnikatelé...

31. května 2026  9:37

Začíná Brno Pride Week, zdůrazňuje význam respektu a komunitní soudržnosti

Brnem prošel duhový průvod oslavující queer komunitu. Zakončil tak týdenní...

Sportovní a kulturní program v parku u Anthroposu v neděli zahájí festival Brno Pride Week. Letošní ročník má heslo "Vždycky je něco, co nás spojuje". Reaguje na současnou situaci queer lidí v Česku...

31. května 2026  9:27

Poryv větru shodil strom na ženu. Pro zraněnou letěl vrtulník

Letecká záchranná služba Plzeňského kraje

Na pětašedesátiletou ženu spadl v sobotu odpoledne po poryvu větru strom v Podzámčí u Kdyně na Domažlicku. V západních Čechách je to nejvážnější důsledek sobotního výkyvu počasí, před nímž varovaly...

31. května 2026  9:24

Klenoty nejen z první republiky. Naleštění veteráni projeli okolím Plzně

Naleštění veteráni projeli okolím Plzně. K vidění byly opravdové klenoty. (30....

Desítky nádherných naleštěných starých aut a motorek projely v sobotu Plzeňskem v rámci 36. ročníku Jízdy historických vozidel okolím Plzně. Start i cíl jízdy byl v Autocampu Ostende v Plzni-Bolevci,...

31. května 2026  9:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.