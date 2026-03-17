Zabili jsme šéfa íránské bezpečnosti Larídžáního, hlásí Izrael

  10:14aktualizováno  10:43
Šéf íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání byl zabit při nočním vzdušném úderu, uvedl izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Teherán Larídžáního smrt nepotvrdil. Íránská státní média zveřejnila údajný Larídžáního vzkaz psaný rukou, uvádí agentura Reuters bez dalších podrobností.
Šéf íránské bezpečnostní rady Alí Larídžání v Teheránu (13. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Izraelská armáda rovněž potvrdila, že při nočním úderu byl zabit Gholámrezá Solejmaní, který byl vrchním velitelem polovojenských milic basídž spadajících pod íránské revoluční gardy.

Po nedávném zabití dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího je právě tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Larídžání tím, kdo má skutečnou moc ohledně vojenských a bezpečnostních otázek.

Americké ministerstvo zahraničí minulý týden nabídlo odměnu deset milionů dolarů (přibližně 213 milionů korun) za informace týkající se deseti členů íránského vedení včetně nového duchovního vůdce země Modžtaby Chameneího ale také Larídžáního.

„V průběhu noci byly zaznamenány významné úspěchy při eliminaci cílů, které mohou mít možný dopad na úspěch kampaně a operací izraelské armády,“ uvedl podle portálu The Times of Israel (ToI) šéf armády Zamir.

Dalším cílem izraelských úderů v Íránu byl velitel hnutí Palestinský islámský džihád Akram Adžúrí. Podle ToI není zřejmé, zda byl při útoku zabit či zraněn.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, kterými zažehly regionální válku. V první den úderů byl zabit i nejvyšší duchovní vůdce země ajatolláh Alí Chameneí. Dne 8. března zvolilo 88členné Shromáždění znalců novým vůdcem jeho 56letého syna Modžtabu.

