Eskalace války s Íránem by Netanjahuovi prodloužila premiérství, říká reportér

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Tomáši, vrátil jste se před několika dny a celé izraelské volby jste sledoval na místě. Jaká byla bezprostřední reakce Izraelců na výsledky?
Velmi záleželo na tom, kde jste se nacházel. Večer, kdy přišly první odhady výsledků, jsem byl v Tel Avivu a musím říct, že tam panovalo zklamání. Celkově bych v Izraeli mluvil o únavě, protože se ve volbách dočkali dalšího patu. Po tom, co Izrael zažil v uplynulých třech letech, je únava veliká. Sedmý říjen, válka v Gaze, válka v celém regionu, povolávání rezervistů do armády a špatná ekonomická situace – to všechno stát vysiluje. Bylo to znát i po volbách.
Z čeho byli lidé zklamaní? Co očekávali?
Lidé, se kterými jsem měl možnost mluvit na ulici, očekávali změnu. Zejména v Tel Avivu. Volební účast byla rekordní, tuším, že svůj hlas odevzdalo 78 procent lidí, což je nejvíc za posledních přibližně 27 let. Naposledy byla taková účast v roce 1999. Izraelci očekávali určitou změnu, protože nebyli spokojení s posledními roky války. Volby ale nepřinesly to, co si od nich zřejmě slibovali.
Nebyli tedy spokojení s vládou Benjamina Netanjahua a s jeho kroky? Co konkrétně jim vadilo a jakou změnu chtěli?
Jak říkám, vždy velmi záleží na tom, kde se nacházíte a s kým mluvíte. V Tel Avivu bylo velkým předvolebním tématem, stejně jako v posledních letech, vyšetření pochybení ze 7. října. Lidé chtějí, aby vznikla komise, která je vyšetří a vyvodí z nich důsledky. V armádě a bezpečnostních složkách se důsledky vyvodily, politicky ale ne. Vláda se tomu vyhýbá, což společnost pobuřuje. Zejména ty, kteří 7. října a v následující válce ztratili kamarády, členy rodiny nebo známé, což se týkalo většiny společnosti. To bylo například téma v Tel Avivu.
Když se naopak přesunete na jih, kde jsem měl možnost být a mluvit s lidmi, volají tam po ještě pravicovější vládě. Obávají se, že pokud bude novou vládu skládat opozice, půjde do ní s Araby. To je pro ně naprosto nemyslitelné. Právě proto je to ještě víc vyburcovalo, aby dali hlas extrémní pravici.
Jeruzalém je zase úplně jiný svět. Tam velmi rezonují hlasy ortodoxních židů, kterých je ve městě mnoho a kteří nechtějí narukovat do armády, přestože byli na základě soudního rozhodnutí povoláni. Už několik let se o to přou a zkrátka nechtějí. Svůj hlas tedy odevzdají tomu, kdo jim slíbí, že do armády nebudou muset.
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Ortodoxní strany získaly dohromady tuším kolem 14 nebo 15 křesel. To ukazuje, že budou zásadní při povolebním vyjednávání. Nyní jsou součástí vládního bloku, vzhledem k patu ale mohou být určujícím prvkem i pro opozici. Ta se podle mého názoru bude snažit s nimi nějak vyjít, domluvit se a dostat je do svého tábora, aby získala velmi křehkou většinu. Tuším, že s ortodoxními stranami by se dostala lehce nad 61 křesel, což je potřebná většina.
Když už jsme u grafů, které strany by byly schopné a ochotné zformovat koalici?
Máme tu dva velké bloky s přibližně stejným počtem křesel. Nyní se bude jednat o tom, zda někdo přejde z jednoho bloku do druhého. Likud a Jašar jsou dvě největší strany, které stojí proti sobě. Likud je spojený s extrémní pravicí, tedy s ministry, kteří byli v posledních letech nejhlasitější: Becalelem Smotričem a Itamarem Ben Gvirem. Ti stojí po boku vládního Likudu a také vycházejí vstříc ortodoxním stranám, jejichž voličům slibují, že nebudou muset do armády.
Proti nim stojí největší opoziční strana Jašar Gadiho Eisenkota. Je centristická, lehce pravicová a spojila se s Demokraty, tedy s bývalou levicí, Stranou práce, a například také s Jisrael Bejtenu, tedy Izrael, náš domov. To je zajímavé, protože i uvnitř opozice dochází ke třenicím.
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Lídr strany Izrael, náš domov Lieberman je velký jestřáb, pokud jde o Palestince, Araby a Gazu. Už v minulosti, když byl součástí vlády, navrhoval, aby Arabové neměli volební právo, pokud neprojeví určitou loajalitu vůči Izraeli. V Gaze navrhoval vznik co největšího počtu osad a odchod Gazanů. Když volby skončily patem, Lieberman například nezvedal telefon ostatním opozičním lídrům. Byl zklamaný a obával se, že budou chtít vyjednávat s Araby, které on neuznává. Je to tedy velmi náročné a jen těžko z toho může vzejít silná vláda.
Zmínil jste Araby. Ve volbách uspěly dvě arabské strany, Ra’am a Sjednocená kandidátka. Co to znamená pro celou politickou scénu?
Znamená to, že hlasy budou ještě roztříštěnější. To, co se Palestincům v uplynulých letech dělo, určitě vyburcovalo voliče, aby přišli k urnám a odevzdali hlas právě arabským stranám, které je mají reprezentovat. Oba tábory, opoziční i vládní, se ale zapřisáhly, že s arabskými stranami vládnout nebudou. Je také otázka, zda vůbec arabské strany chtějí být ve vládě s Izraelci.
Ra’am už se jednou na izraelské vládě podílel, v roce 2021. Nevyšlo to, vláda dlouho nevydržela, tato strana se ale jeví jako pragmatičtější. Paradoxně vychází z ideologie Muslimského bratrstva. To je zajímavé, protože v okolních státech je Muslimské bratrstvo zakázané. Tato hnutí jsou často potírána, protože jsou považována za nebezpečná a mohou mít například teroristické úmysly.
Podle toho, co říkáte, to vypadá na dlouhé vyjednávání. Jak dlouho může trvat a nakolik může Izrael oslabit?
Musíme brát v potaz, že bezpečnost je pro tento stát na prvním místě a všechno se od ní odvíjí. Pokud ale bude vládnout vláda v demisi, oslabuje to důležité rozhodovací procesy, které mohou vzhledem k současné situaci v regionu přijít.
Buďme konkrétní. Jaké procesy by to mohlo oslabit? Třeba nasazení armády?
To ne. Pokud jde o bezpečnost, vláda v demisi může rozhodovat a podle zákona má stejná práva jako nová vláda. Otázkou je, jakou bude mít podporu veřejnosti. Společnost je rozpolcená a může to vyvolat demonstrace nebo nevoli. Povolební vyjednávání se navíc může protahovat. Prezident nyní vyzve toho, koho uzná za nejvhodnějšího a nejsilnějšího, aby sestavil novou vládu. Ten na to má tuším necelý měsíc. Pokud se mu to nepodaří, lhůta se prodlouží o 14 dní. Když neuspěje ani poté, přichází druhý člověk pověřený prezidentem a ten má další měsíc. Pokud se to nepodaří ani jemu, může přijít ještě třetí pokus, na který už je času méně. Jestliže nevyjde ani ten, musí se během několika měsíců konat nové volby.
To je velmi náročné ekonomicky, ale i fyzicky a psychicky. Současné vládě Benjamina Netanjahua to přitom vyhovuje.
Benjamina Netanjahua podpořil Donald Trump. Netanjahu ho dokonce používal ve své kampani na plakátech, které v Izraeli visely prakticky všude. Pomohlo mu to podle vás? Donald Trump je ve světě dost kontroverzní osobnost.
Myslím, že mu to určitě pomohlo. Ať si o Benjaminu Netanjahuovi myslí kdo chce, co chce, je to zkušený a pragmatický politik. Je to lídr a nejdéle sloužící premiér země. Na to sázejí jeho voliči a on sám na tom staví svou kampaň: je někým, kdo dokáže vyjednávat s lídry a velkými jmény. Jedním z nich je právě Donald Trump. Přestože mnoho Izraelců nemusí souhlasit s Trumpovou domácí nebo mezinárodní politikou, vůči Izraeli je vstřícný a má s ním vřelé vztahy. Už během prvního volebního období se snažil normalizovat vztahy Izraele s okolními arabskými státy, což se mu z velké části povedlo. Po začátku války je to stále těžší.
Donald Trump má s Izraelem velmi dobré vztahy a Benjamin Netanjahu si to uvědomuje. Proto ho také používá ve své volební kampani. Trump ho podpořil, například viceprezident J. D. Vance se ale vůči Netanjahuovi nevyjádřil vlídně a nepodpořil ho. To také ukazuje určitou rozpolcenost americké politiky vůči Izraeli.
Co tedy Izrael očekává od amerických voleb do Kongresu v polovině prezidentského období?
Jejich výsledek bude zásadní. Ještě zásadnější ale může být něco jiného. Nemáme to samozřejmě potvrzené, z anonymních interních zdrojů však víme, že by mohla přijít další vlna útoků na Írán a následná válka. Pro Benjamina Netanjahua by to znamenalo prodloužení jeho setrvání v premiérském křesle. Pokud se válčí s úhlavním nepřítelem, kterým je Írán, nedá se sestavovat nová vláda, natož pořádat nové volby. Ve válce se nepřepřahá.
Jak moc byli lidé v Izraeli ochotni mluvit s evropským novinářem? Jaké je soužití arabských a židovských Izraelců v zemi? A proč většinu obyvatelstva štve postavení ortodoxních židů? I o tom mluvil Tomáš Ratner v Rozstřelu.