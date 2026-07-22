Dlouholetý premiér Benjamin Netanjahu, proslulý svou rétorickou obratností a politickým instinktem, čelí před parlamentními volbami nezvykle silnému soupeři. Šestašedesátiletý Gadi Eisenkot, bývalý šéf armády a syn chudých marockých imigrantů, nabízí voličům přesný opak dosavadního stylu vládnutí: zdrženlivost, přímost a politiku bez velkolepých gest.
Eisenkot požaduje povinnou vojenskou nebo civilní službu pro ultraortodoxní židy i arabské obyvatelstvo a násilí radikálních židovských osadníků vůči Palestincům a armádě označil podle listu Haarec za „zločinný terorismus“, který rozvrací suverenitu státu a poškozuje dobré jméno Izraele v zahraničí.