Dva Izraelci se potkají na letišti. Padnou si do náruče, dlouho se neviděli. Jeden utíká do Izraele kvůli rostoucímu antisemitismu, druhý utíká z Izraele kvůli vládě premiéra Netanjahua s krajní pravicí a zástupci ultraortodoxních Židů. Když se rozejdou každý opačným směrem, oba si klepou na čelo, co to ten druhý dělá za hloupost. Tenhle skeč se loni objevil v satirickém pořadu Úžasná země.
Až taková nadsázka to nebyla, čísla se sice různí, ale mimo Izrael žije podle některých statistik až milion jeho občanů. Důvody jsou různé: studium, práce, hledání lepšího místa k životu, poslední roky zvláště kvůli válkám.
Voliči krajní pravice a náboženských stran jsou velmi organizovaní, jak řekne rabín, tak volí. Sekulární, liberální a moderní Izraelci tak jednotní nejsou.