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Izraelci vykupují letenky. Spekuluje se, že vláda před volbami uzavře nebe

Dagmar Langová
  20:00
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Od naší spolupracovnice v Izraeli - Letos se čeká, že zájem hlasovat bude vyšší než kdykoli předtím. Tyhle volby jsou považovány za klíčové, určí totiž, kam dál se bude stát ubírat. A kdo chce volit, musí být přítomen v Izraeli, korespondenčně to není možné. Mimo zemi přitom žije až milion Izraelců, letenky rychle mizí a jejich ceny letí vzhůru.

Dva Izraelci se potkají na letišti. Padnou si do náruče, dlouho se neviděli. Jeden utíká do Izraele kvůli rostoucímu antisemitismu, druhý utíká z Izraele kvůli vládě premiéra Netanjahua s krajní pravicí a zástupci ultraortodoxních Židů. Když se rozejdou každý opačným směrem, oba si klepou na čelo, co to ten druhý dělá za hloupost. Tenhle skeč se loni objevil v satirickém pořadu Úžasná země.

Až taková nadsázka to nebyla, čísla se sice různí, ale mimo Izrael žije podle některých statistik až milion jeho občanů. Důvody jsou různé: studium, práce, hledání lepšího místa k životu, poslední roky zvláště kvůli válkám.

Voliči krajní pravice a náboženských stran jsou velmi organizovaní, jak řekne rabín, tak volí. Sekulární, liberální a moderní Izraelci tak jednotní nejsou.

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