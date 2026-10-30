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Rozčarování v Izraeli: budou nové volby? Netanjahu viní Araby z kupčení s hlasy

Dagmar Langová

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Povolební demonstrace. Někteří sympatizanti arabských stran žádali v ulicích, aby tyto partaje byly částí povolebního řešení. | foto: Reuters

Od naší spolupracovnice v Izraeli - Jak už bývá dlouhou tradicí, izraelské parlamentní volby skončily patem. Velkým překvapením se ale stal skandál s údajným kupčením hlasů.

Izraelci, se kterými jsem ve čtvrtek mluvila, mi nepomáhali pochopit, co se děje. „Nevím. Snad ne. Nerozumím tomu,“ zněly jejich reakce. Nejdřív policie i volební komise oznamovaly, že parlamentní volby proběhly v pořádku a nic výjimečného se nedělo, ale pak premiér Benjamin Netanjahu obvinil Araby z ukradení voleb a cizí státy z ovlivňování.

Padají nařčení, že peníze šly z nepřátelského Kataru, od donátora teroristického Hamásu v Gaze, který 7. října 2023 spáchal v Izraeli největší masakr od dob holokaustu. V podezření se ocitlo i Turecko, které zase lídry Hamásu rádo hostí.

Možností jsou i nové volby. Z historie už ale Izraelci vědí, že nové hlasování žádné řešení nepřináší.

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