Izraelci, se kterými jsem ve čtvrtek mluvila, mi nepomáhali pochopit, co se děje. „Nevím. Snad ne. Nerozumím tomu,“ zněly jejich reakce. Nejdřív policie i volební komise oznamovaly, že parlamentní volby proběhly v pořádku a nic výjimečného se nedělo, ale pak premiér Benjamin Netanjahu obvinil Araby z ukradení voleb a cizí státy z ovlivňování.
Padají nařčení, že peníze šly z nepřátelského Kataru, od donátora teroristického Hamásu v Gaze, který 7. října 2023 spáchal v Izraeli největší masakr od dob holokaustu. V podezření se ocitlo i Turecko, které zase lídry Hamásu rádo hostí.
Možností jsou i nové volby. Z historie už ale Izraelci vědí, že nové hlasování žádné řešení nepřináší.