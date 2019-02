Modrá a bílá. Netanjahu má po letech konkurenci, rivalové spojili síly

„Nová vládní strana zajistí bezpečnost Izraele, znovu spojí jeho občany a překlene rozdíly v izraelské společnosti,“ uvedli politici. Ganc, který stojí v čele strany Nezlomný Izrael, už koncem ledna oznámil společnou kandidátku se stranou Telem exministra obrany Mošeho Jaalona.

Lapid, který stojí v čele strany Ješ Atid, se při jednání v noci na čtvrtek rovněž s Gancem dohodl, že v případě vítězství ve volbách plánovaných na 9. dubna by se v premiérské funkci vystřídali. Ganc by byl předsedou vlády prvních 2,5 roku a poté by úřad převzal Lapid.



Izraelský list The Times of Israel uvádí, že z prvních třiceti míst na kandidátce jich Lapidova strana Ješ Atid dostane třináct, Nezlomný Izrael dvanáct, další čtyři získá Jaalon se svou stranou Telem a jedno místo pak Gancův předchůdce ve funkci náčelníka generálního štábu izraelské armády Gabi Aškenazi.

Nově vzniklá strana by se pak podle listu měla jmenovat Modrá a bílá.

Ve svých předvolebních kampaních oba kandidáti kritizovali Netanjahua jako zkorumpovaného politika posedlého mocí. Přestože však Netanjahuovi hrozí obvinění ve třech korupčních kauzách, v průzkumech veřejného mínění jeho strana Likud jasně vede a má šanci získat ve 120členném parlamentu kolem třiceti křesel.



Ganc a Lapid by však podle průzkumů mohli nyní společnými silami Netanjahua a jeho pravicové spojence porazit, zvlášť když se k nim kromě Jaalona rozhodl přidat i Aškenazi.



„Poprvé od roku 2009 tu máme skutečný konkurenční boj o premiérské křeslo, díky vzniku nové centristické síly,“ prohlásil někdejší izraelský poslanec Johanan Plesner. „Myslím si, že je nadále pravděpodobnější, že volby vyhraje Netanjahu a obhájí premiérský mandát, ale musí nyní čelit skutečné konkurenci,“ dodal.



Netanjahu v reakci na posilování opozice ve středu inicioval spojení nacionalistické náboženské strany Židovský domov, podporující zájmy židovských osadníků na Západním břehu Jordánu, s radikální pravicovou stranou Židovská síla, které by mu mohly pomoci sestavit po volbách vládní koalici.

Netanjahuova strana Likud uvedla, že přenechá straně Židovský domov dvě vládní ministerstva, pokud se spojí s Židovskou sílou. Ta sdružuje následovníky zakázané strany Kach, již založil zavražděný rabín Meir Kahane, který hlásal rasistickou protiarabskou ideologii a požadoval vyhnání arabského obyvatelstva z Izraele i z obsazených palestinských území.