„Čas sbalit si kufry.“ Odsun Palestinců z Gazy ovládl izraelskou volební kampaň

Uzávěrka kandidátek pro říjnové izraelské volby se blíží a pravicová koalice se pře. Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir zveřejnil sedmiletý plán na odsun většiny obyvatel Pásma Gazy a učinil z něj podmínku své účasti v příští vládě. Netanjahu ho tlačí ke sloučení s menšími stranami, Ben Gvir ale odmítá, cítí, že bude mít v bloku rozhodující slovo.
Lídr krajně pravicové strany Židovská síla Ben Gvir představil projekt, kterým si nárokuje ministerské křeslo v jakékoli příští vládě. Podle jeho představ by během sedmi let měla odejít z Gazy drtivá většina obyvatel.
Na izraelské politické scéně očekávat stupňování agresivní rétoriky i další zoufalé pokusy o politické přežití.